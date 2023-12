Entdecken Sie Ihr Musikjahr mit Spotify Wrapped

Egal, ob Sie sich auf einer musikalischen Entdeckungsreise befanden oder Trost in den bekannten Melodien der Vergangenheit fanden, Spotify war für Sie da, um den perfekten Soundtrack für Ihr Jahr zusammenzustellen. Jetzt, mit der Veröffentlichung von Spotify Wrapped 2023, können Sie in die Details Ihres Jahresrückblicks eintauchen.

„2023 Wrapped“ ist eine Feier der Momente, die Ihr Jahr auf Spotify geprägt haben. Es präsentiert die Top-Künstler, Songs, Alben und Podcasts, die bei über 574 Millionen Fans weltweit Anklang fanden. Dieses personalisierte Benutzererlebnis ist vollgepackt mit noch mehr interaktiven Funktionen und bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihr Hörjahr zu feiern.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Spotify-App auf dem neuesten Stand ist. Greifen Sie dann in der mobilen Spotify-App für iOS und Android auf Ihr personalisiertes Wrapped zu. Zum ersten Mal können Sie Wrapped auch in jedem Browser ansehen, indem Sie Spotify.com/Wrapped besuchen.

Hier sind einige aufregende Funktionen, die Sie von Spotify Wrapped 2023 erwarten können:

Ich im Jahr 2023:

Entdecken Sie die Streaming-Gewohnheiten, die Ihr Musikhören das ganze Jahr über geprägt haben. Entdecken Sie auf Spotify einen einzigartigen Hörcharakter, der auf Ihren Geschmack und Ihre Gewohnheiten zugeschnitten ist.

Klangstadt:

Entdecken Sie die Stadt, die Ihren Hörvorlieben und Ihrer Künstleraffinität am besten entspricht. Verbinden Sie sich mit den Musikszenen, die Sie am meisten ansprechen.

Top 5 Genres:

Erhalten Sie eine visuelle Darstellung Ihrer fünf beliebtesten Musikgenres in einem lustigen Sandwich-inspirierten Design. Sehen Sie, wie sich diese Genres auf Ihre Hörgewohnheiten auswirken.

Top 5 Künstler:

Erhalten Sie Einblick in die spezifischen Monate, in denen Ihr Hörerlebnis für jeden Künstler seinen Höhepunkt erreichte. Zeichnen Sie auf Spotify ein umfassenderes Bild Ihres Jahres und der Künstler, die zu Ihrem persönlichen Soundtrack beigetragen haben.

Ihre Künstlernachrichten:

Erhalten Sie im Rahmen Ihres Wrapped-Erlebnisses personalisierte Nachrichten von Ihren Top-Künstlern. Besuchen Sie den Wrapped-Feed, um auf Videobotschaften von Tausenden von Künstlern zuzugreifen, darunter bekannte Namen wie Taylor Swift, Bad Bunny, SZA und Jung Kook.

Spotify hat dieses Jahr auch neue Möglichkeiten eingeführt, Wrapped zu genießen. Der Wrapped-Feed auf Ihrem Spotify-Startbildschirm bietet eine zentrale Anlaufstelle für alles, was mit Wrapped zu tun hat. Entdecken Sie die redaktionellen Best Of-Playlists, greifen Sie auf Merchandise-Artikel Ihrer Top-Künstler zu, sehen Sie sich Konzertoptionen in Ihrer Nähe an und vieles mehr.

Laden Sie außerdem Freunde ein, eine Mischung Ihrer Top-Songs zu erstellen, indem Sie den Filter „2023 Wrapped Top Songs“ verwenden. Kombinieren Sie Ihre Lieblingstitel in einer gemeinsamen Playlist für ein gemeinsames Musikerlebnis.

Um die Feier noch spannender zu machen, hat Spotify überraschende Events und Initiativen auf der ganzen Welt geplant. Von Lil Yachtys Segelfest in Atlanta bis hin zu einzigartigen Haarschnitten in Indonesien erwecken diese Veranstaltungen Wrapped, Künstler, Partner und Hörtrends auf unerwartete Weise zum Leben.

Darüber hinaus können Fans spezielle Spotify-Singles von Künstlern aus der ganzen Welt erwarten, die Sie auf eine globale musikalische Reise mitnehmen. WonderWrapped kehrt mit Merch in limitierter Auflage zurück und ermöglicht es den Fans, die Charts zu erklimmen und am Wrapped-Spaß teilzunehmen. Und für Fußballliebhaber werden die Spieler des FC Barcelona an einem Ratespiel über ihre Wrapped teilnehmen und den Fans einen Einblick in ihre musikalischen Vorlieben geben.

Fordern Sie Ihre Top-Songs an, vertiefen Sie sich in Ihre Hörtrends und genießen Sie die Magie Ihres Jahres in Sachen Musik mit Spotify Wrapped. Feiern Sie die Künstler, Genres und Momente, die Ihr Jahr unvergesslich gemacht haben.

FAQ

F: Wie kann ich auf Spotify Wrapped zugreifen?

A: Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobilgerät die neueste Version der Spotify-App installiert ist. Öffnen Sie die App und Sie finden Ihr personalisiertes Wrapped-Erlebnis auf der Startseite. Sie können Wrapped auch von jedem Webbrowser aus auf Spotify.com/Wrapped zugreifen.

F: Kann ich mein Spotify Wrapped mit anderen teilen?

A: Auf jeden Fall! Mit Spotify können Sie Ihr Wrapped-Erlebnis ganz einfach mit Freunden und sozialen Netzwerken teilen. Tippen Sie einfach in der App auf die Schaltfläche „Teilen“ oder verwenden Sie die bereitgestellten Links, wenn Sie Wrapped im Internet ansehen.

F: Gibt es dieses Jahr neue Funktionen in Spotify Wrapped?

A: Ja, Spotify hat mehrere neue Funktionen für Wrapped 2023 eingeführt. Entdecken Sie „Me in 2023“ für einen personalisierten Hörcharakter, entdecken Sie Ihre Sound Town basierend auf Ihren Musikpräferenzen und genießen Sie die visuelle Darstellung Ihrer fünf Top-Genres im „Top“. 5 Genres“-Funktion.

F: Kann ich Nachrichten meiner Lieblingskünstler anhören?

A: Ja, im Rahmen Ihres Wrapped-Erlebnisses erhalten Sie Nachrichten von einem Ihrer Top-Künstler. Weitere Künstlernachrichten finden Sie im Wrapped-Feed, wo Sie Videobotschaften von Tausenden von Künstlern finden, darunter beliebte Namen wie Taylor Swift, Bad Bunny und SZA.

F: Was sind Spotify Island und WonderWrapped?

A: Spotify Island ist ein interaktives Erlebnis, bei dem Fans limitierte Merchandise-Artikel erhalten können, die von ihrem persönlichen Musikgeschmack inspiriert sind. WonderWrapped ist Teil von Spotify Island und bietet Fans die Möglichkeit, die Charts zu erklimmen und an speziellen Aktivitäten zum Thema Wrapped teilzunehmen.

