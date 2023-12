Verbraucher, die Opfer betrügerischer Kreditkartenangebote geworden sind, haben jetzt Anspruch auf Entschädigung

Bundesaufsichtsbehörden haben angekündigt, dass Verbraucher, die durch vorab genehmigte Kreditkartenangebote von Credit Karma in die Irre geführt wurden, nun einen Anspruch auf Erhalt ihres Anteils an einer Abfindung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar geltend machen können. Die Klage folgt auf die Durchsetzungsklage der Federal Trade Commission (FTC) gegen Credit Karma im Jahr 2022, bei der behauptet wurde, dass das Unternehmen die Verbraucher fälschlicherweise über ihren „vorab genehmigten“ Status informiert habe oder eine Chance von 90 % auf eine Genehmigung gehabt habe. In vielen Fällen erfüllten diese Personen jedoch nicht die erforderlichen Anforderungen.

Die FTC gab an, dass betroffene Verbraucher, die diese Kreditkarten beantragten, nicht nur mit einer strengen Überprüfung ihrer Kreditauskünfte konfrontiert waren, sondern möglicherweise auch ihre Kreditwürdigkeit beeinträchtigten, wenn sie abgelehnt wurden. Infolgedessen hat die Agentur ein Anspruchsverfahren für fast 500,000 Verbraucher eingeleitet, die möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung haben.

Most of the affected consumers, approximately 497,425 individuals, will receive an email detailing the claims process. However, around 4,000 individuals who do not have an email address on file will receive a notice by mail. To file a claim, individuals can visit ftc.gov/CreditKarma. For any inquiries, they can contact [email protected] or call (866) 848-0871.

Credit Karma hat seine Ablehnung der Vorwürfe der FTC zum Ausdruck gebracht und eine Vergleichsvereinbarung getroffen, um die Angelegenheit beizulegen. Die Organisation hat klargestellt, dass sie kein Kreditgeber ist und keine Kreditvergabeentscheidungen trifft. Stattdessen konzentriert sich Credit Karma darauf, seinen 130 Millionen Mitgliedern finanzielle Einblicke zu geben, einschließlich der Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung für verschiedene Finanzprodukte.

Die Frist zur Geltendmachung einer Klage endet am 4. März 2024. Betroffene Verbraucher werden ermutigt, diese Möglichkeit zur Entschädigung zu nutzen und sicherzustellen, dass ihre Rechte gewahrt bleiben.