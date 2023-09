OSIRIS-REx-Probenkapsel kehrt beladen mit Asteroidenmaterial zur Erde zurück

Am frühen Sonntag, dem 24. September, wird die Probenkapsel der Raumsonde OSIRIS-REx wieder in die Erdatmosphäre eintreten und etwa 8.8 Unzen (250 Gramm) Gesteinsmaterial mit sich führen, das 2020 von der Oberfläche des Asteroiden Bennu gesammelt wurde. Bei dieser Probe handelt es sich nicht nur um den ersten Asteroiden der NASA Probe, sondern auch die größte, die jemals im Weltraum gesammelt wurde.

Sobald die Raumsonde eine Entfernung von etwa 63,000 Meilen über der Erdoberfläche erreicht, löst eine Nachricht von den Bedienern am Boden die Freigabe der Kapsel aus, die sie in Richtung Erdatmosphäre wirbeln lässt. Anschließend wird die Raumsonde ihren Kurs auf den Asteroiden Apophis umlenken und ihre Mission unter einem neuen Namen fortsetzen: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Nach einer vierstündigen Reise durch den Weltraum wird die Kapsel mit einer Geschwindigkeit von etwa 27,650 km/h in die Erdatmosphäre eintreten. Durch die Kompression der Erdatmosphäre wird genügend Wärme erzeugt, um die Kapsel in einen überhitzten Feuerball einzuhüllen. Allerdings schützt ein Hitzeschild die Probe und hält eine ähnliche Temperatur wie Bennus Oberfläche aufrecht.

Um eine sichere Landung zu gewährleisten, werden Fallschirme eingesetzt. Zunächst stabilisiert ein Bremsfallschirm den Sinkflug der Kapsel auf Unterschallgeschwindigkeit, anschließend wird der Hauptschirm entfaltet. Der Hauptschacht trägt die Kapsel den Rest des Weges und verlangsamt sie beim Aufsetzen auf etwa 11 Meilen pro Stunde.

Sobald die Kapsel in einem bestimmten Bereich auf einem Militärgelände in Utah landet, wird sich ein Bergungsteam ihr nähern. Das Team wird den Weg der Kapsel mit thermischen und optischen Instrumenten verfolgen und sie so schnell wie möglich zurückholen, um eine Kontamination der Probe mit der Erdumgebung zu vermeiden.

Nachdem sie lokalisiert und verpackt wurde, wird die Kapsel per Hubschrauber in einen provisorischen Reinraum auf dem Militärgelände geflogen. Dort wird es zunächst bearbeitet und zerlegt, bevor es per Flugzeug zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert wird. Im Zentrum wird die Probe dokumentiert, gepflegt und zur Analyse an Wissenschaftler auf der ganzen Welt verteilt.

Quelle: Nathan Marder