WoW Dragonflight Staffel XNUMX: Neue Dungeons für Mythic+ Dungeon Pool enthüllt

Die kommende dritte Staffel von World of Warcraft Dragonflight verspricht spannende neue Abenteuer für Spieler, insbesondere im Mythic+-Dungeon-Pool. Im Einklang mit der Tradition, klassische Dungeons aus früheren Erweiterungen zurückzubringen, führt die dritte Staffel eine erfrischende Reihe von Dungeons ein, ohne Wiederholungen aus Dragonflight oder früheren Erweiterungen. Zum ersten Mal in dieser Erweiterung werden auch neue Dungeons, die in Dragonflight veröffentlicht wurden, in den Mythic+-Pool aufgenommen und bieten Spielern die Möglichkeit, die spannende Morgendämmerung des Unendlichen zu erkunden.

Dawn of the Infinite, ein neuer Megadungeon, ist im Mythisch+-Schwierigkeitsgrad in zwei Flügel unterteilt, in denen es jeweils vier Bosse gibt. Neben dieser aufregenden Ergänzung gesellen sich noch sechs weitere Dungeons hinzu. Dazu gehören Old-School-Favoriten wie Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom und Throne of the Tides.

Die dritte Staffel zeigt Blizzards Engagement, thematische Elemente aus dem laufenden Patch in die Mythic+-Dungeons zu integrieren. Dungeons wie Darkheart Thicket und The Everbloom passen perfekt zur druidischen Natur von Patch 10.2 und machen sie zu immersiven Entscheidungen. Die Lore-Verbindungen von Darkheart Thicket zum Emerald Dream und die starke thematische Übereinstimmung von Neltharions Lair in Staffel zwei unterstreichen Blizzards Engagement für die Aufrechterhaltung eines fesselnden Spielerlebnisses.

Was die Darstellung angeht, stechen die Erweiterungen Battle of Azeroth und Legion mit jeweils zwei Dungeons ins Rampenlicht. Allerdings gibt es in der Mists of Pandaria-Erweiterung bereits zum zweiten Mal in Folge keine Dungeons. Während Cataclysm mit der Hinzufügung von Throne of the Tides zurückkommt, müssen Spieler Mythic+-Dungeons aus den ersten drei Versionen des Spiels noch sehen: Classic, The Burning Crusade und Wrath of the Lich King.

Obwohl der genaue Veröffentlichungstermin für die dritte Staffel von Dragonflight noch nicht bekannt gegeben wurde, können Spieler mit der Veröffentlichung im vierten Quartal 2023 rechnen, was eine Vielzahl spannender neuer Herausforderungen und Abenteuer mit sich bringen wird.

Definitionen:

Mythisch+: Ein herausfordernder Modus in World of Warcraft-Dungeons, der den Schwierigkeitsgrad und die Belohnungen erhöht und dynamischere und anspruchsvollere Begegnungen bietet als der Basis-Dungeon.

Dawn of the Infinite: Ein neuer „Megadungeon“ in der Dragonflight-Erweiterung von World of Warcraft, aufgeteilt in zwei Flügel mit jeweils vier Bossen im Schwierigkeitsgrad „Mythisch+“.

Thematische Elemente: Narrative, ästhetische oder Gameplay-Elemente, die mit dem übergreifenden Thema oder der Geschichte einer Erweiterung oder eines Patches übereinstimmen.

Emerald Dream: Ein besonderes Reich innerhalb der World of Warcraft-Geschichte, das die üppige und ungezähmte Schönheit der Natur repräsentiert.

Quellen:

Autor: Michael Kelly

Quellartikel: Der Mythic+-Dungeon-Pool der dritten Staffel von World of Warcraft Dragonflight bietet keine Wiederholungen und neue Dungeons aus der Erweiterung