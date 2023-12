Top 5 der sichersten und riskantesten Reiseländer im Jahr 2024

Eine aktuelle Studie des Risikobewertungsunternehmens International SOS hat die sichersten und gefährlichsten Länder für Reisende im Jahr 2024 ermittelt. Die Rangliste berücksichtigt verschiedene Faktoren, darunter Sicherheitsniveau, politische Gewalt, soziale Unruhen und Kriminalitätsraten.

Als sicherstes Reiseziel Nummer eins liegt Island an der Spitze. Aufgrund der geringen Gewaltkriminalitätsrate und des Fehlens politischer Gewalt oder gezielter Gewalt gegen Ausländer gilt Island für Reisende als äußerst sicheres Land. Dicht dahinter folgen Luxemburg, Norwegen, die Schweiz und Dänemark, die alle den prestigeträchtigen Titel der sichersten Länder der Welt erhalten.

Am anderen Ende des Spektrums führt der Südsudan die Liste der gefährlichsten Reiseländer im Jahr 2024 an. Der Mangel an staatlicher Kontrolle und die minimale Strafverfolgung im ganzen Land haben zu einem extremen Sicherheitsrisiko geführt. Gewalttätige Angriffe bewaffneter Gruppen auf Reisende und internationale Entsandte stellen eine ernsthafte Bedrohung dar. Auch Afghanistan, Syrien, Libyen und Somalia gehören aufgrund der anhaltenden politischen Instabilität und des hohen Ausmaßes an Gewalt zu den gefährlichsten Ländern.

In einer bedeutenden Entwicklung führte die Reiserisikokarte 2024 den Klimawandel als Faktor bei der Bewertung der Reisesicherheit ein. Das Risikobewertungsunternehmen meldete eine Zunahme klimabezogener Warnungen und führte dies auf steigende globale Temperaturen zurück, die weltweit Gesundheitsrisiken bergen. Extreme Hitzeereignisse wie Hitzewellen kommen immer häufiger vor und können negative Auswirkungen auf die körperliche und geistige Gesundheit haben.

Dr. Irene Lai, Global Medical Director bei International SOS, betonte die Bedeutung der Anpassung an den Klimawandel und des Schutzes der Gesundheit. Unternehmen werden aufgefordert, Pläne zur Abmilderung der Auswirkungen steigender Temperaturen zu erstellen und gleichzeitig auf eine Umkehr dieses Trends hinzuarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Reisende, die im Jahr 2024 eine sichere Reise anstreben, Reiseziele wie Island, Luxemburg, Norwegen, die Schweiz und Dänemark in Betracht ziehen sollten. Bei Reisen in den Südsudan, nach Afghanistan, Syrien, Libyen und Somalia ist jedoch aufgrund der mit diesen Ländern verbundenen Sicherheitsrisiken Vorsicht geboten.