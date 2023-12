Neues veganes Restaurant in Atlanta verleiht der kubanischen und mexikanischen Küche eine neue Note

By

In einer Stadt, die für ihre lebhafte Restaurantszene bekannt ist, hat Atlanta ein neues herausragendes Restaurant, das mit seinem einzigartigen Ansatz der veganen Küche für Aufsehen sorgt. La Semilla, der Gewinner des Eater Atlanta Award 2023 als „Best New Atlanta Restaurant“, setzt mit seinen pflanzlichen Interpretationen fleischiger kubanischer und mexikanischer Gerichte neue Maßstäbe.

Die Inhaber Sophia Marchese und Reid Trapani sind keine Unbekannten in der Restaurantbranche, denn sie haben ihre Reise vor fünf Jahren mit ihrem veganen Pop-up-Restaurant Happy Seed begonnen. La Semilla ist das nächste Kapitel ihrer kulinarischen Abenteuer und erweitert die Speisekarte und Mission ihres Pop-ups, kubanische kulinarische Traditionen und familiäre Verbindungen durch Lebensmittel zu feiern, die völlig frei von tierischen Proteinen sind.

Inspiriert von Marcheses kubanischer Großmutter und ihren Reisen durch Mittel- und Südamerika hat Trapani klassische kubanische und mexikanische Gerichte erfolgreich in vegane Versionen verwandelt, die ihren fleischgefüllten Gegenstücken Konkurrenz machen. Von Jackfrucht-Ropa-Vieja-Empanadas bis hin zu wohltuenden Croquetas de Jamon auf Kartoffelbasis – La Semilla bietet eine Speisekarte, die sowohl vertraut als auch innovativ ist.

Ein herausragendes Gericht ist der Löwenmähnenpilz Bistec de Palomilla, eine vegane Variante eines traditionellen kubanischen Steakgerichts. Die Pilze sind so zubereitet, dass sie die Textur und den Geschmack von Fleisch nachahmen und eine sättigende und köstliche Alternative für vegane Gäste darstellen.

Das Engagement von La Semilla für Authentizität und Geschmack zeigt sich in jedem Gericht. Sogar der Queso-Dip, ein Grundnahrungsmittel der lateinamerikanischen Küche, ist milchfrei und wird von den Gästen an fast jedem Tisch genossen. Die Frituras de Calabaza, ein Dessert, das Marcheses Großmutter persönlich gelobt hat, sind ein nostalgischer Leckerbissen, der von Trapani liebevoll kreiert wurde.

Mit seiner lebhaften Atmosphäre, lateinamerikanischer Musik und einem vollen Speisesaal bietet La Semilla eine neue Perspektive auf veganes Essen in Atlanta. Es beweist, dass pflanzliche Küche genauso schmackhaft und aufregend sein kann wie traditionelle Gerichte und zieht eine Vielzahl von Gästen an, die auf der Suche nach einem einzigartigen und köstlichen kulinarischen Erlebnis sind.

In einer Stadt, die stolz auf ihre kulinarische Szene ist, gilt La Semilla als Vorreiter in der Welt der veganen Küche. Es ist ein Beweis für die Kreativität und Innovation der Restaurantgemeinschaft in Atlanta und ein Beweis für die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Optionen, die keine Kompromisse beim Geschmack eingehen.