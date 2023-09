PUBG Mobile Update 2.8: Spannende Änderungen und Verbesserungen erwarten Sie

Die neueste Ausgabe von PUBG Mobile, Version 2.8, wird einige aufregende Änderungen und Verbesserungen des Spielerlebnisses mit sich bringen. Von überarbeiteten Schusswaffen bis hin zur Einführung einer neuen Nahkampfwaffe verspricht dieses Update, die Schlachtfelder für Spieler auf der ganzen Welt aufzupeppen.

Eines der Hauptmerkmale des Updates ist die Überarbeitung bestimmter Schusswaffen und Zubehörteile. Die Famas erhält ein neues 3D-Modell und überarbeitete Werte, was sie zu einer beeindruckenden Waffe macht, die ausschließlich als Air Drop-Gegenstand erhältlich ist. In der Zwischenzeit wird die AUG keine Air-Drop-Waffe mehr sein, sodass Spieler auf der Karte danach suchen müssen. Diese Änderungen bieten Spielern eine interessante Wahl zwischen der AUG und der M416.

Wir stellen den Dolch vor, eine neue Nahkampfwaffe, die auf allen Karten verfügbar ist. Durch das Ausrüsten werden neue Animationen für Griffbewegungen und Angriffe sowie besondere Vorteile in Themenmodi freigeschaltet. Der Dolch fügt PvE-Feinden erhöhten Schaden zu, auch solchen, denen man im Metro Royale-Modus begegnet.

Fans der ACE32 werden erfreut sein zu erfahren, dass ihr Erlebnis mit dieser Waffe durch das Update verbessert wurde. Der horizontale Rückstoß wurde reduziert und die Schussanimation wurde verfeinert, was zu einem flüssigeren und stabileren Schusserlebnis führt.

Der Aufsatz „Tactical Gunpowder Tool“ feiert sein Debüt und verleiht der Kampfstrategie mehr Tiefe. Mit Schießpulver eingesetzte Bolzen verursachen beim Aufprall nun eine verzögerte Explosion und bieten Spielern die Möglichkeit, ihre Feinde auf kreative Weise zu eliminieren.

Kommunikation ist in PUBG Mobile von entscheidender Bedeutung und das Update führt eine intelligente Sprachmarkierungsfunktion ein. Wenn diese Option aktiviert ist, gibt das System den Namen eines markierten Standorts verbal bekannt und verbessert so die Teamkoordination. Die Standortinformationen werden auch als Textnachricht im Chat gesendet und sorgen so für eine reibungslose Kommunikation zwischen den Squad-Mitgliedern.

Was die Anpassung angeht, können Spieler jetzt wählen, ob zuschauende Begleiter während der Spiele sichtbar oder ausgeblendet sein sollen. Mit dieser Option können Spieler ihr Erlebnis an ihre Vorlieben anpassen, sei es ein fokussierter Kampf oder eine interaktive Kommunikation.

Mit all diesen aufregenden Änderungen bringt PUBG Mobile Update 2.8 neue Spannung und innovative Funktionen auf die Schlachtfelder. Von überarbeiteten Schusswaffen bis hin zur Einführung des Dolches und des taktischen Schießpulver-Werkzeugs können Spieler ein fesselndes und fesselndes Spielerlebnis erwarten. Aktualisieren Sie also das Spiel, tauchen Sie ein in die neuen Funktionen und begeben Sie sich auf actiongeladene Abenteuer in der Welt von PUBG Mobile.

