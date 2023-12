Buffalo veranstaltet öffentliches Treffen für intelligente Straßen- und Ufer-Upgrades

By

Buffalo hat kürzlich eine öffentliche Sitzung abgehalten, um die Fortschritte bei der Modernisierung intelligenter Straßen und Änderungen bei der Zugänglichkeit der Uferpromenade zu besprechen. Das Treffen, das von der Buffalo Urban Renewal Agency und dem Office of Strategic Planning ausgerichtet wurde, zielte darauf ab, Aktualisierungen des Designprozesses für beide Initiativen bereitzustellen. Der geschäftsführende Direktor des Office of Strategic Planning der Stadt, Brendan Mehaffy, hob die beiden Pläne hervor: den Smart-Streets-Designplan für das zentrale Geschäftsviertel und den Waterfront-Infrastrukturplan.

Obwohl es noch keine konkreten Pläne gibt, werden die Designberichte für beide Projekte voraussichtlich im Januar veröffentlicht. Die im Rahmen des Treffens diskutierten Verbesserungsmöglichkeiten sind umfangreich, wie aus den veröffentlichten Dokumenten hervorgeht. Eine Möglichkeit ist die Synchronisierung der Lichter in der Innenstadt von Buffalo, was den Verkehrsfluss und die Sicherheit verbessern könnte. Mehaffy erklärte, dass dazu nicht nur Verkehrssignale, sondern auch Straßenlaternen gehören. Darüber hinaus könnten intelligente Straßenlaternen wertvolle Verkehrsdaten sammeln, die in einem zentralen System analysiert werden könnten.

Die vorgeschlagenen Modernisierungen kommen nicht nur den Bewohnern, sondern auch dem Tourismus zugute. Patrick Kaler von Visit Buffalo Niagara lobte Buffalo für die Schritte zur Modernisierung seiner Infrastruktur und nannte Indianapolis als erfolgreiches Beispiel für Mobilitätsverbesserungen.

Während die Kosten für die Modernisierung noch unklar sind, deuten erste Schätzungen auf eine erhebliche Investition in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar hin. Da die Stadt die Entwürfe noch nicht finalisiert hat, sind detaillierte Kostenschätzungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verfügbar.

Um mehr über die Pläne für die Smart-Street-Modernisierung und die Uferverbesserung zu erfahren, können Sie auf die entsprechenden Dokumente für weitere Informationen zugreifen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die öffentliche Versammlung in Buffalo Aufschluss über die Fortschritte gab, die bei der intelligenten Straßenmodernisierung und den Änderungen bei der Zugänglichkeit am Wasser erzielt wurden. Die Pläne zeigen das Engagement der Stadt, intelligente Technologie zu nutzen und das Gesamterlebnis für Bewohner und Besucher gleichermaßen zu verbessern.