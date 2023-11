Hawked: Ein vielversprechendes neues Abenteuer erwartet Sie

By

Sind Sie bereit für eine aufregende Reise voller spannender Action und unermesslicher Schätze? Machen Sie sich bereit, denn Hawked kommt am 30. November zum Steam Early Access! Dieser von MY.GAMES entwickelte Third-Person-Extraktions-Shooter verspricht ein fesselndes Spielerlebnis, das Sie in Atem halten wird.

In Hawked haben Spieler die Möglichkeit, sich mit anderen Abenteurern zusammenzutun, während sie eine lebendige und rätselhafte Insel erkunden. Mit jeder Wendung erwarten Sie spannende Herausforderungen und Chancen. Von der Lösung komplizierter Rätsel bis hin zu herzzerreißenden Schlachten gegen gewaltige Feinde bringt Sie jeder Schritt, den Sie unternehmen, der Entdeckung unbezahlbarer Beute und Schätze näher.

Nehmen Sie an der neu angekündigten Renegade Rally-Kampagne teil und begeben Sie sich mit Ihren Freunden auf dieses epische Abenteuer. Wenn Sie sich für die Kampagne anmelden, haben Sie nicht nur die Chance auf spannende Belohnungen, sondern auch die Möglichkeit, besondere Preise zu gewinnen, darunter einen lebenslangen Vorrat an Premiumwährung. Stellen Sie sich alle Möglichkeiten vor, die Sie erwarten, während Sie die weiten Landschaften von Hawked erkunden und die fesselnde Spielmechanik genießen.

Während die Steam Early Access-Version von Hawked schon vor der Tür steht, müssen Konsolenspieler bis Anfang 2024 warten, um an der aufregenden Action teilzunehmen. Aber seien Sie versichert, das Warten wird sich lohnen! Die Entwickler sind bestrebt, das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten und sicherzustellen, dass jede Plattform eine nahtlose und ausgefeilte Veröffentlichung erhält.

Machen Sie sich also bereit, versammeln Sie Ihre Freunde und bereiten Sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer wie kein anderes vor. Hawked wird das Genre mit seinem spannenden Gameplay, der fesselnden Welt und der fesselnden Handlung neu definieren. Werden Sie dem Ruf folgen und ein legendärer Entdecker werden? Es ist deine Entscheidung.

Quelle: MEINE SPIELE

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Hawked?

A: Hawked ist ein von MY.GAMES entwickelter Third-Person-Extraktions-Shooter, der ein aufregendes Spielerlebnis bietet, bei dem Spieler gemeinsam eine lebendige Insel erkunden, Rätsel lösen, Feinde besiegen und wertvolle Beute und Schätze entdecken.

F: Wann wird Hawked im Steam Early Access verfügbar sein?

A: Hawked wird ab dem 30. November im Steam Early Access verfügbar sein.

F: Wann erscheint Hawked auf Konsolen?

A: Die Konsolenveröffentlichung von Hawked wird für Anfang 2024 erwartet.

F: Was ist die Renegade Rally-Kampagne?

A: Die Kampagne „Renegade Rally“ ist eine Werbeveranstaltung in Hawked, bei der sich Spieler anmelden können, um Belohnungen zu erhalten und die Chance zu haben, besondere Preise zu gewinnen, darunter einen lebenslangen Vorrat an Premiumwährung.

F: Kann ich Hawked mit meinen Freunden spielen?

A: Ja, Hawked bietet eine kooperative Multiplayer-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, sich mit anderen Spielern zusammenzuschließen und sich gemeinsam auf das Abenteuer einzulassen.