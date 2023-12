UNC kämpft gegen UConn-Größe und findet Hoffnung in Ingrams Buzzer Beater

Zusammenfassung: Obwohl Harrison Ingram von der UNC in der ersten Halbzeit mit dem Größenvorteil von UConn zu kämpfen hatte, stürzte er sich mit einem Drei-Punkte-Wurf ins Spiel und reduzierte den Rückstand zur Halbzeit auf fünf Punkte. Jetzt hoffen die Tar Heels darauf, dass einer von Ingrams Teamkollegen, RJ Davis, in der zweiten Halbzeit stärker wird und sie dem Sieg näher bringt.

In einem Spiel, das von UConns dominanter Größe geprägt war, musste sich Armando Bacot von UNC mehreren Herausforderungen durch die überragenden Spieler der Huskies stellen, insbesondere durch den 7 Meter großen Donovan Clingan. Bacot schaffte es, Fouls zu ziehen und an die Freiwurflinie zu gelangen, aber seiner Schussauswahl mangelte es an Präzision, was dazu führte, dass Gelegenheiten für Rebounds und Punkte verpasst wurden. Leider überwältigte ihn seine Frustration, als er heftig auf einen abgeprallten Freiwurf reagierte, was zu einem technischen Foul gegen ihn führte.

Die Bestrafung von Bacots emotionaler Reaktion gefiel den meisten Zuschauern nicht, da sein Rebound und sein Dunk den Tar Heels kurzzeitig den Schwung genommen hatten, der jedoch durch die Entscheidung des Schiedsrichters wieder rückgängig gemacht wurde. Der Rückstand von acht Punkten blieb bestehen und UNC schien sich zu drehen.

Das Blatt wendete sich jedoch in den letzten Sekunden der Halbzeit, als der Ball den Weg zum Stanford-Transfer Harrison Ingram fand. Ingram, der dafür bekannt ist, unter Druck cool zu bleiben, versenkte ruhig einen Dreier, als die Uhr auf Null ging, und reduzierte den Rückstand auf überschaubare fünf Punkte.

UNC geht mit einem Rückstand in die Halbzeitpause, ist aber optimistisch, dass sie gegen den Titelverteidiger ein Comeback schaffen könnten. Sie wissen, dass sie einen ihrer Teamkollegen wie RJ Davis brauchen, der in der zweiten Halbzeit die Führung übernimmt, um sie dem Sieg näher zu bringen.

In der Zwischenzeit erwartet UNC die nächste Herausforderung, wenn sie an diesem Wochenende gegen Kentucky antreten.

Die Tar Heels bleiben entschlossen und suchen aktiv nach einem 5-Sterne-Guard, um ihren Kader zu verstärken. Die Suche nach Top-Talenten geht weiter, während UNC bestrebt ist, seinen Wettbewerbsvorteil in der College-Basketball-Landschaft zu behaupten.