Konsolidierung auf einen Mac: Meine Erfahrung mit dem neuen 14-Zoll MacBook Pro

Ich habe kürzlich einen Ausflug zum Apple Store in Austin gemacht und bin mit dem eleganten neuen 14-Zoll MacBook Pro in Space Black nach Hause gekommen. Diesen Kauf hatte ich nicht geplant, aber nachdem ich Anfang der Woche die begeisterten Kritiken und fesselnden praktischen Videos gesehen hatte, konnte ich nicht widerstehen. Während ich in Zukunft detailliertere Gedanken teilen werde, wollte ich einige kurze Einblicke gewähren und ein paar praktische Bilder zeigen.

Bevor ich mir dieses neue MacBook Pro anschaffte, bestand mein Setup aus zwei Macs: einem M1 Max Mac Studio und einem 15-Zoll MacBook Air. Um meinen Arbeitsablauf zu optimieren, habe ich mich für die Konsolidierung auf einem einzigen Mac entschieden. Der Auslöser dieser Entscheidung war Stephen Hackett, und wenn es nicht klappt, habe ich ihm scherzhaft versprochen, ihm eine Rechnung für etwaige finanzielle Verluste zu schicken.

Der Besitz zweier verschiedener Macs hat sicherlich seine Vor- und Nachteile. Ich liebe den Mac Studio wegen seiner Leistung und Leistung und er dient mir als ständig eingeschalteter Mac. Allerdings kann die Verwaltung von Einstellungen, Apps und Dateien auf zwei Geräten mühsam sein. Obwohl iCloud Drive dabei hilft, einige der Herausforderungen zu lindern, ist es nicht fehlerfrei. Es gab Fälle, in denen ich vergessen habe, eine Datei auf iCloud Drive zu verschieben, und anschließend auf meinem MacBook Air nicht darauf zugreifen konnte.

Da das neue 14-Zoll MacBook Pro nun mein Hauptcomputer wird, habe ich mich für eine High-End-Konfiguration mit dem M3 Max-Chip mit einer 14-Kern-CPU, einer 30-Kern-GPU, 36 GB RAM und 1 TB Speicher entschieden. Die Hinzufügung von vier zusätzlichen CPU-Kernen und sechs weiteren GPU-Kernen im Vergleich zu meinem Mac Studio ist beeindruckend. Obwohl ich etwas RAM opfern musste und von 64 GB auf 36 GB sank, gehe ich nicht davon aus, dass es einen spürbaren Unterschied geben wird.

Eines der herausragenden Merkmale des neuen MacBook Pro ist zweifellos das ProMotion- und Mini-LED-Display. Nach nur wenigen Stunden Nutzung bin ich bereits von der verbesserten Optik begeistert. Die Farbe Space Black ist dunkler als Space Grey, aber immer noch nicht wirklich schwarz. Persönlich bevorzuge ich die Mitternachtsfarbe des MacBook Air.

Eine interessante Verbesserung der Space-Black-Beschichtung ist die neue Eloxierungsversiegelung, die Fingerabdrücke effektiv reduziert. Obwohl ich es noch nicht lange habe, sind meine ersten Eindrücke etwas gemischt. Im Vergleich zum Mitternachts-MacBook Air ist es sicherlich weniger anfällig für Fingerabdrücke, aber wie gut es sich hält, wird sich erst mit der Zeit zeigen.

Ich habe vor, dieses neue MacBook Pro zusammen mit meinem Pro Display XDR zu verwenden und es mit nur einem Kabel über mein OWC Thunderbolt 4-Dock anzuschließen. Leider hat Apple noch keine Face ID- oder Mobilfunkfunktionen auf den Mac gebracht, was während des Touch ID-Einrichtungsprozesses deutlich wird.

Was den Unterschied in der Bildschirmgröße betrifft, bin ich gespannt auf den Übergang vom 15-Zoll-MacBook Air zum 14-Zoll-MacBook Pro. Wird es spürbare Auswirkungen auf meinen Arbeitsablauf haben? Nur die Zeit kann es verraten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass meine Reise mit dem neuen 14-Zoll MacBook Pro gerade erst beginnt. Ich freue mich darauf, tiefer in dieses Experiment einzutauchen und in Zukunft weitere Erkenntnisse zu teilen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, können Sie diese gerne unten hinterlassen.

