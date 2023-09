Hamilton kommt nach Wales: Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

By

Die mit Spannung erwartete musikalische Sensation „Hamilton“ wird in Wales im Donald Gordon Theatre des Wales Millennium Centre uraufgeführt. Diese Weihnachtsshow, die von Dienstag, 26. November 2024, bis Samstag, 25. Januar 2025 läuft, verspricht ein Muss zu werden.

Tickets für Hamilton in Wales wurden am Freitag, dem 8. September 2023, für die Öffentlichkeit verkauft. Der Online-Verkauf begann um 10 Uhr, während die Telefonleitungen im Wales Millennium Centre ab XNUMX Uhr geöffnet waren. Wenn Sie Ihre Tickets noch nicht gekauft haben, ist es jetzt an der Zeit!

Hamilton erzählt die bemerkenswerte Geschichte von Alexander Hamilton, einem der Gründerväter Amerikas. Inspiriert von Ron Chernows gefeierter Biografie „Alexander Hamilton“, hat diese außergewöhnliche Produktion prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, darunter Olivier-, Tony-, Grammy- und Pulitzer-Preise.

Der Schöpfer der Show, Lin-Manuel Miranda, ist ein vielseitig talentierter Songwriter und Schauspieler, der auch zu beliebten Hollywood-Musicals wie „Die kleine Meerjungfrau“, „Moana“ und „In the Heights“ beigetragen hat. „Hamilton“ verfügt über eine völlig neue Theatergruppe und eine Besetzung, die speziell für die Großbritannien- und Irland-Tournee zusammengestellt wurde und für neun Wochen nach Cardiff kommt.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, die Magie von Hamilton live auf der Bühne zu erleben. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets und bereiten Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis voller Musik, Geschichte und Theaterbrillanz vor.

