Neues Programm zur Erneuerung von US-Visums schließt Familienangehörige aus und sorgt für Enttäuschung bei Unternehmen

Zusammenfassung: Dank eines neuen Pilotprogramms, das darauf abzielt, den Erneuerungsprozess für H-1B-Visa zu rationalisieren, können Tausende indische Inhaber einer Arbeitserlaubnis in den Vereinigten Staaten ihre Visa verlängern, ohne das Land verlassen zu müssen. Das Programm gilt jedoch nur für Hauptinhaber eines H-1B-Visums und schließt deren Angehörige aus, was bei denjenigen mit Familien in Amerika Anlass zur Sorge gibt. Während dies für einzelne Mitarbeiter als positiver Schritt angesehen wird, plädieren Unternehmensverbände und ihre Mitglieder für einen breiteren Geltungsbereich in der Zukunft und fordern insbesondere die Einbeziehung von H-4-Angehörigen. Das Außenministerium plant, ab Dezember über einen Zeitraum von drei Monaten 20,000 Visa für Ausländer auszustellen, die sich bereits im Land aufhalten.

Das neue Pilotprogramm, das es Inhabern einer Arbeitserlaubnis ermöglicht, ihr Visum zu verlängern, während sie in den USA bleiben, ist für Tausende indischer Fachkräfte sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Der Ausschluss von Angehörigen aus dem Erneuerungsprogramm hat jedoch bei vielen Unternehmen zu Enttäuschung und Sorge um ihre Mitarbeiter mit Familien geführt.

Die Entscheidung des Außenministeriums, nur Hauptinhaber eines H-1B-Visums in das Pilotprogramm einzubeziehen, hat den Ruf nach einem breiteren Umfang in der Zukunft ausgelöst. Wirtschaftsverbände und ihre Mitglieder fordern das Außenministerium dringend auf, die Einbeziehung von H-4-Angehörigen in Betracht zu ziehen, wenn die Initiative ausgeweitet wird oder in eine dauerhafte Initiative übergeht.

Das Pilotprogramm wurde im Februar vorgeschlagen und im September während des US-Besuchs des indischen Premierministers Narendra Modi offiziell angekündigt. Nach dem aktuellen System müssen Visuminhaber durchschnittlich 130 Tage oder 6–8 Wochen auf einen Visumstermin in ihrem Heimatland warten, was internationale Reisen ohne eine Erneuerung des Visums alle drei Jahre erschwert.

Mit dem neuen Programm plant das Außenministerium, ab Dezember über einen Zeitraum von drei Monaten 20,000 Visa für Ausländer auszustellen, die sich bereits in den USA aufhalten. Die meisten dieser Visa werden indischen Staatsangehörigen erteilt, da sie die größte Gruppe qualifizierter Arbeitskräfte in den Vereinigten Staaten darstellen.

Das Ziel des Programms besteht darin, den Visumserneuerungsprozess für indische Reisende zu beschleunigen, damit sie sich schneller Termine sichern können und nicht für einen Visumstermin nach Indien oder anderswo zurückreisen müssen. Dadurch werden auch Ressourcen für US-Missionen in Indien frei, da diese sich stärker auf die Bearbeitung neuer Visumanträge konzentrieren können.

Während das aktuelle Pilotprogramm einzelnen Inhabern eines H-1B-Visums gewisse Erleichterungen bietet, unterstreichen die von Unternehmen geäußerten Bedenken die Notwendigkeit eines integrativeren Ansatzes, der auch das Wohlergehen von Angehörigen berücksichtigt. Nur die Zeit wird zeigen, ob sich das Pilotprogramm weiterentwickeln wird, um diesen Anforderungen in Zukunft gerecht zu werden.

