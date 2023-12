Guild Wars 2 veröffentlicht Betaversion mit erweiterter Waffenkompetenz

Guild Wars 2-Spieler, freut euch! Die lang erwartete Betaversion der erweiterten Waffenkompetenz ist jetzt eröffnet und bietet Testern die Möglichkeit, in die aufregende Welt zusätzlicher Build-Optionen einzutauchen. Erwarten Sie hypnotisierende Mesmer, die Gewehre schwingen, und Nekromanten, die wie nie zuvor Schwerter schwingen. Aber das ist noch nicht alles – die Beta enthält eine Fülle neuer Waffenoptionen und Fertigkeiten für alle neun Berufe.

Diese Beta wurde entwickelt, um die Build-Optionen zu erweitern und die Lücken in praktikablen Gameplay-Strategien zu schließen. Sie ist bereit, die Art und Weise, wie Spieler an den Kampf herangehen, zu revolutionieren. Die Beta bleibt bis zum 10. Dezember um 00:3 Uhr pazifischer Zeit geöffnet und gibt jedem mit einem gültigen Konto die Möglichkeit, mit den neuen Waffenstilen zu experimentieren. Um teilzunehmen, erstellen Sie einfach einen Charakter mit einem beliebigen Beruf und tauchen Sie in die offene Welt ein, nehmen Sie an strukturiertem PvP teil oder wagen Sie sich an die herausfordernden Gruppeninhalte „Fractals of The Mists“.

Während der Beta werden die Spieler aufgefordert, ihr Feedback in den speziellen Beta-Feedback-Forumsthreads für jeden Beruf zu hinterlassen. Das GW2-Team wartet gespannt darauf, herauszufinden, was Spieler an den neuen Optionen schätzen und was nicht. Ihr Beitrag wird eine entscheidende Rolle bei der endgültigen Umsetzung dieser spannenden Ergänzungen spielen.

Machen Sie sich bereit für Guild Wars 2: Secrets of the Obscure, die Veröffentlichung, die die neuen Waffenfertigkeitsoptionen einführt. Als zweites großes Update für die Erweiterung verspricht diese kommende Veröffentlichung, das Spiel auf ein neues Niveau zu heben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Besitz der Erweiterung erforderlich ist, um alle unglaublichen neuen Optionen in vollem Umfang genießen zu können.

Als Beweis für ihr Engagement für die Zufriedenheit der Spieler hat das Guild Wars 2-Team außerdem ein neues Update für das Live-Spiel veröffentlicht. Spieler können mit einer Reihe von Balanceänderungen sowie inhaltlichen Anpassungen im Zusammenhang mit den Anforderungen und Zielen von Secrets of the Obscure rechnen. Eine detaillierte Liste der Änderungen finden Sie in den Patchnotizen auf der offiziellen Website von Guild Wars 2.

Machen Sie sich also bereit, erkunden Sie die Betaversion der erweiterten Waffenkenntnisse und bereiten Sie sich auf die sensationelle Zukunft vor, die Sie in Guild Wars 2: Secrets of the Obscure erwartet!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Wie lange wird die Betaversion der erweiterten Waffenkompetenz geöffnet sein?

A: Die Beta wird bis zum 10. Dezember um 00:3 Uhr pazifischer Zeit geöffnet sein.

F: Wer kann an der Beta teilnehmen?

A: Alle Guild Wars 2-Spieler mit einem vollwertigen Konto sind eingeladen, an der Beta teilzunehmen.

F: Werden die neuen Waffenoptionen für alle Berufe verfügbar sein?

A: Ja, alle neun Berufe erhalten mindestens eine neue Waffenoption.

F: Was ist der Zweck der Beta?

A: Die Beta dient dazu, Spieler-Feedback zu sammeln und alle notwendigen Änderungen oder Verbesserungen vor der endgültigen Veröffentlichung zu identifizieren.

F: Muss ich die Erweiterung besitzen, um auf die neuen Waffenoptionen zugreifen zu können?

A: Ja, um alle neuen Optionen in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie Guild Wars 2: Secrets of the Obscure besitzen.