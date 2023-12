Netflix kündigt die Einführung der GTA Trilogy Definitive Edition für Mobilgeräte an

By

Netflix hat bekannt gegeben, dass es die GTA Trilogy Definitive Edition auf seine Plattform für Android- und iOS-Geräte bringen wird. Das Paket enthält drei klassische Titel – Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City und Grand Theft Auto San Andreas – die alle für ein besseres Spielerlebnis neu gemastert wurden.

Während das offizielle Veröffentlichungsdatum für den 14. Dezember 2023 geplant war, sehen einige Benutzer je nach Zeitzone möglicherweise ein anderes Datum. Netflix hat jedoch Links bereitgestellt, über die Benutzer das genaue Veröffentlichungsdatum der GTA-Trilogie an ihrem Standort überprüfen können.

Das Beste daran ist, dass Netflix-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten auf die GTA Trilogy Definitive Edition zugreifen können. Nicht-Abonnenten können ein Abonnement abschließen und erhalten sofort Zugriff auf diese Titel.

Für Android-Nutzer ist das Spiel mit den neuesten Geräten kompatibel. Allerdings müssen iOS-Benutzer sicherstellen, dass ihre Geräte mit dem Spiel kompatibel sind. Netflix hat eine Liste von iOS-Geräten bereitgestellt, die mit der GTA-Trilogie kompatibel sind.

Mit der Aufnahme der GTA-Trilogie in seine Plattform macht Netflix einen großen Schritt in Richtung der Zukunft des Gamings. Fans der Franchise können diese klassischen Titel jetzt auf ihren Mobilgeräten genießen und so das Gaming-Angebot von Netflix weiter erweitern.

Während weiterhin Gerüchte über GTA 6 auf PS5 Pro kursieren und mit der kürzlichen Veröffentlichung des Chop Shop DLC für Grand Theft Auto Online, ist es eine aufregende Zeit für Fans der GTA-Reihe. Die Veröffentlichung der GTA Trilogy Definitive Edition auf Netflix steigert die Vorfreude auf den nächsten Teil der Franchise nur noch mehr.