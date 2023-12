Zwei Personen nach Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit im Coweta County festgenommen

By

Bei einem kürzlichen Vorfall in Coweta County, Georgia, wurden zwei Personen festgenommen, nachdem sie Polizisten bei einer Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit entlang der Interstate 85 angeführt hatten. Die Verfolgungsjagd ereignete sich am Samstagabend, als Polizisten der Georgia State Patrol einen weißen Chevrolet Malibu Baujahr 2017 beobachteten, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr am Amlajack Boulevard.

Die Behörden waren auf die Anwesenheit von Straßenrennfahrern aufmerksam gemacht worden, die in der Gegend rücksichtslos fuhren. Beim Versuch, eine routinemäßige Verkehrskontrolle einzuleiten, entkam der Malibu den Polizisten und nahm die Verfolgung auf, fuhr auf die State Route 34 und fuhr schließlich auf der I-85 nach Norden. Die Verfolgungsjagd erreichte ihren Höhepunkt an der Meilenmarkierung 51, wo der Malibu die Interstate verließ und durch die Straßen der Stadt fuhr, bevor er die Gullatt Road erreichte und nach Fulton County überquerte.

Um der gefährlichen Situation ein Ende zu setzen, führte die Georgia State Patrol ein PIT-Manöver auf der Gullatt Road durch. Mit dieser taktischen Technik soll ein flüchtendes Fahrzeug bewegungsunfähig gemacht werden, indem es ins Schleudern gerät und die Kontrolle verliert. Infolgedessen konnten die beiden Insassen im Malibu erfolgreich festgenommen werden.

Zu Identität und Alter der Personen machten die Behörden zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben. Ihre Festnahme erinnert jedoch daran, wie wichtig es ist, die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten und die Verkehrsregeln einzuhalten. Vorfälle wie diese machen nur noch deutlicher, dass die Strafverfolgungsbehörden schnell handeln müssen, um die Öffentlichkeit vor rücksichtslosen Autofahrern zu schützen.

Im weiteren Verlauf der Untersuchung besteht die Hoffnung, dass dieser Vorfall als Abschreckung für diejenigen dienen wird, die sich an ähnlichen rechtswidrigen Verhaltensweisen beteiligen. Durch die Durchsetzung von Strafen gegen rücksichtsloses Fahren und die Förderung einer verantwortungsvollen Straßennutzung können wir alle dazu beitragen, sicherere Gemeinschaften für alle zu schaffen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Zwei Personen nach Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit im Coweta County festgenommen