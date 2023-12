Elon Musks Wohnsitzstreit verdeutlicht Sorgerechtsstreit mit Grimes

Eine kürzlich von Grimes, dem ehemaligen Partner des Tech-Milliardärs Elon Musk, eingereichte Klageschrift hat Aufschluss über ihren anhaltenden Sorgerechtsstreit gegeben und Fragen zu Musks Wohnsitz in Texas aufgeworfen. Grimes behauptet, Musk habe im Jahr 2023 weniger als die Hälfte seiner Zeit in Texas verbracht, wohin er 2021 den Hauptsitz von Tesla verlegt habe.

Der Sorgerechtsstreit zwischen Grimes, der mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, und Musk dreht sich darum, welcher Staat – Texas oder Kalifornien – für ihren Sorgerechtsfall zuständig sein soll. Grimes verklagt Musk in Kalifornien auf das Sorgerecht für ihre drei Kinder, während Musk in Texas eine Klage einreichte, in der er eine „Eltern-Kind“-Beziehung mit den Kindern fordert.

Den rechtlichen Unterlagen von Grimes zufolge verbringt Musk immer noch zwei bis drei Tage pro Woche in Kalifornien, was seinen Anspruch, dass Texas zuständig sein sollte, untergräbt. Durch die Einrichtung eines Wohnsitzes in Kalifornien öffnet Grimes möglicherweise die Tür für höhere Unterhaltszahlungen für Kinder, da es in Kalifornien keine festgelegte Obergrenze für solche Zahlungen gibt.

Wohnsitzstreitigkeiten bei Sorgerechtsstreitigkeiten hängen oft davon ab, wo die Kinder in den letzten sechs Monaten gelebt haben. Während Musk behauptet, dass der Hauptwohnsitz der Kinder in Austin, Texas liegt, argumentiert Grimes, dass sie und zwei der Kinder seit Ende 2022 in Kalifornien leben.

Musks häufige Reisen zwischen Texas und Kalifornien werden in der Akte hervorgehoben, wobei Grimes behauptet, er habe von den 126 Tagen zuvor nur 274 Tage in Austin verbracht. Flugprotokolle zeigen, dass Musks Privatjets mehrmals pro Woche zwischen den beiden Staaten pendeln.

Musks Umzug nach Texas, der den Vorteil bietet, dass es keine staatliche Einkommenssteuer gibt, wurde weithin bekannt gemacht. Er hat sich als Einwohner von Texas präsentiert und in verschiedene Initiativen im Bundesstaat investiert. Die Akte von Grimes wirft jedoch Fragen zum Ausmaß seines Wohnsitzes in Texas und zu den Auswirkungen auf ihren Sorgerechtsstreit auf.

Der Ausgang dieses Sorgerechtsstreits bleibt ungewiss, da er von der Bestimmung des Hauptwohnsitzes der Kinder abhängt. Sowohl Musk als auch Grimes haben die jüngste Einreichung noch nicht kommentiert.

