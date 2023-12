Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erscheint auf Netflix

Netflix hat gerade die mit Spannung erwartete Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition veröffentlicht. Diese Sammlung umfasst drei ikonische Krimispiele: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas. Diese Spiele wurden für eine neue Generation von Spielern aktualisiert und können jetzt mit der Netflix-App auf Ihrem Telefon oder Tablet gespielt werden.

Jedes Spiel bietet eine einzigartige und abwechslungsreiche offene Welt, in der Spieler in spannende Geschichten eintauchen, Nebenmissionen annehmen oder einfach die riesigen Spielumgebungen erkunden können. Die Freiheit, zu tun und zu lassen, was man will, steht im Mittelpunkt dieser Krimi-Epen.

In Grand Theft Auto III, das in Liberty City spielt, übernehmen die Spieler die Rolle von Claude, einem stillen Protagonisten, der Rache an seiner Ex-Freundin und dem Kartell übt, das sie jetzt anführt. Mit einer düster-komödiantischen Erzählung und einer breiten Palette an Banden, denen man sich stellen muss, definierte dieses Spiel 2001 das Open-World-Gameplay.

Grand Theft Auto: Vice City führt die Spieler zurück in die 80er Jahre in Vice City, wo sie als Gangster Tommy Vercetti spielen. Gesprochen von Ray Liotta, muss Tommy an die Spitze der kriminellen Unterwelt aufsteigen und gestohlene Waren wiederbeschaffen, nachdem ein Drogendeal schiefgeht.

Schließlich schlüpfen die Spieler in Grand Theft Auto: San Andreas in die Rolle von Carl „CJ“ Johnson, der nach der Beerdigung seiner Mutter in seine alte Nachbarschaft zurückkehrt. CJ muss seinen Namen reinwaschen und seine Familie vor korrupten Polizisten schützen. Ice-T und Samuel L. Jackson verleihen diesem spannenden Abenteuer ihre Stimme.

„The Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ auf Netflix bietet das gleiche immersive Erlebnis wie die Originalspiele, mit zusätzlichen Upgrades für moderne Konsolen. Auch die ikonischen Soundtracks, die Fans lieben, bleiben erhalten.

Also, worauf wartest Du? Begleiten Sie Claude, Tommy und CJ auf ihrer epischen Reise und erleben Sie die Spannung der Grand Theft Auto-Trilogie jetzt auf Netflix. Klicken Sie auf die folgenden Links, um mit dem Spielen zu beginnen:

– Grand Theft Auto III

– Grand Theft Auto: Vice City

- Grand Theft Auto San Andreas