Spannende neue Herausforderungen erwarten Sie im wöchentlichen Gran Turismo 7-Wettbewerb

By

Die mit Spannung erwarteten wöchentlichen Herausforderungen für Gran Turismo 7 sind zurück und bieten Spielern auf der ganzen Welt die Möglichkeit, ihre Rennfähigkeiten unter Beweis zu stellen und tolle Belohnungen zu gewinnen. Die Herausforderungen dieser Woche umfassen fünf spannende Events, die Sie die nächsten sieben Tage lang in Atem halten werden.

Eine der herausragenden Herausforderungen ist das Special Event in Road Atlanta. Exklusiv für diese Woche entwickelt, werden Rennfahrer mit dem blitzschnellen Radical SR3 SL in einem atemberaubenden Fünf-Runden-Rennen gegeneinander antreten. Ohne Einschränkungen hinsichtlich der Leistungspunkte (PP) verspricht dieses Event ein adrenalingeladener Kampf um den Sieg und eine saftige Belohnung von 81,000 Credits.

Für Geschwindigkeitsbegeisterte ist der Porsche Cup auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ein Muss. Nehmen Sie an diesem anstrengenden Fünf-Runden-Rennen mit einem Porsche mit 650 PP oder weniger teil und wenn Sie als Sieger hervorgehen, werden Sie mit einem beeindruckenden Preis von 87,500 Credits belohnt.

Unterdessen bietet der japanische Clubman Cup 550 auf dem Autopolis International Racing Course den Rennfahrern die Möglichkeit, ihr Können in drei intensiven Runden unter Beweis zu stellen. Übernehmen Sie die Kontrolle über ein Straßenauto aus Japan mit einem empfohlenen PP von 550 und streben Sie nach der Zielflagge, um eine Belohnung von 20,000 Credits zu erhalten.

Nicht zu vergessen: Der European Sunday Cup 400 auf dem Brands Hatch Indy Circuit bietet ein spannendes europäisches Straßenautorennen. Mit nur zwei Runden, in denen Sie Ihren Wert unter Beweis stellen müssen, bringt Ihnen der Sieg in diesem Event respektable 7,000 Credits ein.

Zum Abschluss können Sie Ihre Offroad-Fähigkeiten beim Pickup Truck Race am Colorado Springs Lake unter Beweis stellen. Setzen Sie sich hinter das Steuer eines Ford F150 Raptor oder eines Toyota Tundra TRD mit Dirt-Reifen und erobern Sie das Drei-Runden-Rennen. Auf den Gewinner wartet eine großzügige Belohnung von 30,000 Credits.

Das Abschließen dieser Herausforderungen bringt eine Reihe eigener Belohnungen mit sich. Wenn Sie eine Veranstaltung abschließen, erhalten Sie ein Ticket mit 100,000 Credits. Wenn Sie drei Events abschließen, werden Sie mit einem Ticket im Wert von 200,000 Credits belohnt. Für die ultimative Herausforderung schließen Sie alle fünf Events ab und erhalten ein Fünf-Sterne-Roulette-Ticket mit der Chance, entweder 100,000 oder 500,000 Credits zu gewinnen.

Machen Sie sich bereit, geben Sie Vollgas und nehmen Sie diese aufregenden Herausforderungen in Gran Turismo 7 an. Beweisen Sie, dass Sie der ultimative Rennfahrer sind, und holen Sie sich Ihre wohlverdienten Belohnungen. Sehen Sie sich weitere Artikel zu den wöchentlichen Herausforderungen von Gran Turismo 7 an, um über die neueste Rennaction auf dem Laufenden zu bleiben.