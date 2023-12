Neue Task Force zur Umsetzung des Grundsteuererleichterungsprogramms von Stay NJ in New Jersey ernannt

By

Es wurde eine Task Force eingesetzt, um das neue Grundsteuererleichterungsprogramm „Stay NJ“ in New Jersey umzusetzen. Das Programm, das darauf abzielt, die Grundsteuerbelastung für ältere Hausbesitzer des Staates zu halbieren, wurde im Rahmen des Haushaltsverfahrens für das Geschäftsjahr 2024 in Kraft gesetzt. Die Task Force besteht aus sechs Mitgliedern, darunter dem Staatsschatzmeister und dem Beauftragten für Gemeinschaftsangelegenheiten, sowie aus öffentlichen Mitgliedern, die vom Gouverneur, dem Senatspräsidenten und dem Sprecher der Versammlung ernannt werden.

Gouverneur Phil Murphy erklärte, dass die Mitglieder der Task Force umfangreiche Erfahrungen im Bereich der öffentlichen Politik einbringen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen von Grundsteuern auf lokale Gemeinschaften. Die Task Force wird zusammenarbeiten, um New Jersey zu einem erschwinglicheren Ort für das Leben und Altern von Familien vor Ort zu machen.

Die Task Force wird alle bestehenden Grundsteuererleichterungsprogramme des Staates prüfen und Empfehlungen für deren Umstrukturierung und Konsolidierung in einem optimierten Programm für Senioren vorlegen. Ziel ist es, einen einheitlichen Antragsprozess zu schaffen und die verschiedenen Programme in ein umfassendes Grundsteuererleichterungsprogramm zu integrieren. Der angestrebte Umsetzungstermin ist der 1. Januar 2026.

Darüber hinaus wird David Ridolfino, ehemaliger Direktor des Staatsbüros für Verwaltung und Haushalt, als Exekutivdirektor der Task Force fungieren. Er wird von Mitarbeitern des Finanzministeriums unterstützt.

Das Stay NJ-Programm ist Teil der Bemühungen des Staates, New Jersey für Einwohner, insbesondere Senioren, erschwinglicher zu machen. Es baut auf bestehenden Programmen wie den Senior Freeze- und ANCHOR-Programmen auf, die Senioren eine Grundsteuererleichterung bieten. Die Task Force wird auch daran arbeiten, diese Programme zu vereinfachen und anzupassen, um älteren Hausbesitzern und Mietern noch größere Einsparungen zu ermöglichen.

