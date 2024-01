Govee präsentiert neue smarte Beleuchtungsprodukte auf der CES

Govee, ein führendes Unternehmen im Bereich smarte Beleuchtung, hat seine neueste Produktlinie auf der CES 2024 angekündigt. Die neuen Angebote umfassen das AI Sync Box Kit 2, die Neon Rope Light 2, verbesserte AI-Beleuchtungssteuerungen und eine Partnerschaft mit Corsair.

Das AI Sync Box Kit 2 ist eine bedeutende Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger. Während die ursprüngliche Sync-Box auf eine Kamera gerichtet auf den Fernsehbildschirm angewiesen war, liest die neue Version das Videosignal direkt über ein HDMI-Kabel und sorgt so für genauere Farben. Darüber hinaus verbessert die in die Sync-Box integrierte AI-Technologie die visuellen Effekte in bestimmten Spielen und sorgt für ein immersives Spielerlebnis. Das bedeutendste Upgrade im Kit 2 ist die Unterstützung von HDMI 2.1, was eine Auflösung von bis zu 8K ermöglicht. Gamer, die eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz suchen, müssen sich jedoch mit einer Auflösung von 4K begnügen, was jedoch für die meisten Benutzer mehr als ausreichend sein sollte.

Eine weitere aufregende Ergänzung im Produktportfolio von Govee ist die Neon Rope Light 2. Die aktualisierte Version bietet verbesserte Flexibilität und wird mit neuen Biegeclips geliefert, mit denen Benutzer Formen erstellen können, die zuvor nicht möglich waren. Die Govee-App wurde auch aktualisiert, um die Seilbeleuchtung mithilfe der Smartphone-Kamera Formen erkennen zu lassen, was zu besseren Beleuchtungsoptionen führt. Darüber hinaus integriert sich die Neon Rope Light 2 nahtlos mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant und ist zukünftig kompatibel mit der Matter-Plattform.

Darüber hinaus hat Govee eine Zusammenarbeit mit Corsair, einem renommierten Hersteller von Gaming-Peripheriegeräten, vereinbart. Diese Partnerschaft ermöglicht es Benutzern, Corsair RGB-Peripheriegeräte mit Govee Smart Lights und Glühbirnen zu synchronisieren. Benutzer können beispielsweise die PC-Temperatur anzeigen oder Spielbenachrichtigungen auf ihrer Neon Rope Light 2 erhalten. Diese Funktion wird voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals eingeführt.

Obwohl die Preise für das AI Sync Box Kit 2 und die Neon Rope Light 2 noch nicht bekannt gegeben wurden, sollen beide Produkte in der ersten Jahreshälfte 2024 erhältlich sein. Mit diesen innovativen Angeboten festigt Govee weiterhin seine Position in der Smart-Lighting-Branche und bietet Benutzern verbesserte Beleuchtungserlebnisse und nahtlose Integration mit anderen Smart-Geräten.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das AI Sync Box Kit 2?

Das AI Sync Box Kit 2 ist ein Smart-Beleuchtungsprodukt von Govee. Es ermöglicht Benutzern, ihre Lichter mit dem Fernsehbildschirm zu synchronisieren und so ein immersives visuelles Erlebnis beim Anschauen von Filmen oder Spielen zu schaffen.

Was ist HDMI 2.1?

HDMI 2.1 ist die neueste Version des HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Standards. Es bietet eine höhere Auflösung und Bildwiederholungsraten und sorgt so für ein überlegenes Seherlebnis für Benutzer.

Was ist die Neon Rope Light 2?

Die Neon Rope Light 2 ist ein flexibles Beleuchtungsprodukt von Govee. Sie kann in verschiedene Formen gebogen werden und ist mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant kompatibel.

Was ist die Partnerschaft zwischen Govee und Corsair?

Govee hat eine Zusammenarbeit mit Corsair vereinbart, um ihre jeweiligen Produkte zu integrieren. Benutzer können Corsair RGB-Peripheriegeräte mit Govee Smart Lights synchronisieren und so ihr Spielerlebnis und ihre Beleuchtungserlebnisse verbessern.