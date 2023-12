Illinois erweitert Dolly Partons Imagination Library-Programm landesweit

Illinois unternimmt mit der landesweiten Einführung des Imagination Library-Programms von Dolly Parton einen großen Schritt zur Förderung der frühkindlichen Alphabetisierung. Gouverneur JB Pritzker gab die Partnerschaft mit der Dollywood Foundation bekannt, die Kindern von der Geburt bis zum fünften Lebensjahr kostenlose, altersgerechte Bücher zur Verfügung stellt. Das Programm, das in vierzig Landkreisen in ganz Illinois erfolgreich durchgeführt wurde, soll nun den gesamten Bundesstaat abdecken.

Untersuchungen haben immer wieder gezeigt, dass die ersten fünf Lebensjahre für die Entwicklung eines Kindes entscheidend sind, wobei etwa 90 % der Gehirnentwicklung in diesem Zeitraum stattfinden. Durch die Bereitstellung kostenloser Bücher für Kinder zielt das Imagination Library-Programm darauf ab, die Liebe zum Lesen zu wecken und Kinder auf die Schule vorzubereiten. Studien haben ergeben, dass Kinder, die an dem Programm teilnehmen, eine höhere Bereitschaft für den Kindergarten zeigen und höhere schulische Leistungen erbringen.

Gouverneur Pritzker betonte die Bedeutung einer frühen Alphabetisierung für junge Lernende und erklärte: „Untersuchungen zeigen, dass eine frühe Alphabetisierung für unsere jüngsten Lernenden einen großen Unterschied macht, wenn es um die Entwicklung von Sprach- und Sozialkompetenzen geht.“ Der Haushalt des Gouverneurs für das Geschäftsjahr 24 sieht 1.6 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des Programms und zur Förderung der Ziele des Staates in der frühkindlichen Bildung vor.

Dolly Parton brachte ihre Begeisterung über die Ausweitung des Programms zum Ausdruck und sagte: „Vielen Dank an Gouverneur JB Pritzker und alle unsere lokalen Programmpartner in ganz Illinois, die so hart daran gearbeitet haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.“ Das 1995 von Dolly Parton gegründete Imagination Library-Programm hat in den USA und anderen Ländern bereits über 220 Millionen kostenlose Bücher verschenkt.

Um sicherzustellen, dass alle Kinder teilnehmen können, werden neue lokale Programmpartner benötigt und bestehende Imagination Library-Programme werden ermutigt, ihre Kapazität zur Registrierung zusätzlicher Kinder zu erweitern. Durch die Beseitigung von Hindernissen für die frühe Alphabetisierung und den Zugang zu Büchern zu Hause zielt das Programm darauf ab, Kinder zu stärken und die Alphabetisierungsrate unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund zu verbessern.

Ein erweiterter Zugang zu Büchern und die Förderung der Liebe zum Lesen kommen nicht nur Kindern in ihren frühen Jahren zugute, sondern haben auch langfristige Auswirkungen auf ihre allgemeine Gesundheit und ihr wirtschaftliches Wohlergehen. Die Partnerschaft der Regierung von Illinois mit dem Imagination Library-Programm zeigt ihr Engagement für die Unterstützung der frühkindlichen Bildung und den Aufbau einer besseren Zukunft für alle Kinder im Staat.