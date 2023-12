Der Gouverneur von Georgia will die Senkung der Einkommensteuer beschleunigen

Der Gouverneur von Georgia, Brian P. Kemp, hat zusammen mit anderen Staatsbeamten ihre Absicht angekündigt, die Senkung des individuellen Einkommensteuersatzes des Staates zu beschleunigen. Ziel ist es, während der nächsten ordentlichen Sitzung der Generalversammlung Gesetze einzuführen und zu verabschieden, um dieses Ziel zu erreichen.

Mit dem Gesetzesvorschlag wird HB 1437 geändert, der ursprünglich eine schrittweise Senkung des Einkommensteuersatzes um 10 Basispunkte ab 2025 vorsah. Der neue Plan würde die Senkung jedoch beschleunigen, was zu einem niedrigeren Steuersatz für das kommende Steuerjahr 2024 führen würde. Anstelle der im HB 5.49 festgelegten 1437 Prozent wird der Satz auf 5.39 Prozent gesenkt. Dies stellt einen Rückgang um 36 Basispunkte gegenüber dem aktuellen Steuersatz 2023 von 5.75 Prozent dar.

Gouverneur Kemp erklärte, dass die Entscheidung, die Steuersenkung zu beschleunigen, aufgrund einer verantwortungsvollen Haushaltsführung und einer starken Wirtschaft des Staates, die von einer unternehmensfreundlichen Politik angetrieben werde, möglich sei. Er betonte, wie wichtig es sei, mehr Geld in die Taschen der Georgier zu stecken, insbesondere derjenigen, die unter der aktuellen Wirtschaftslage leiden.

Das Office of Planning and Budget schätzt, dass diese Beschleunigung der Steuersenkung in Kombination mit der in HB 1437 vorgesehenen Reduzierung im Jahr 1.1 zu Einsparungen in Höhe von etwa 2024 Milliarden US-Dollar für die Steuerzahler in Georgia führen wird.

Vizegouverneur Burt Jones brachte seine Unterstützung für die Steuersenkung zum Ausdruck und teilte mit, dass sie mit seiner Priorität übereinstimmt, die Einkommensteuer in Georgia endgültig abzuschaffen. Er lobte Gouverneur Kemp und die Legislative für ihre strategischen Bemühungen zur finanziellen Entlastung der Bürger und versprach, weiterhin an der Verbesserung der Steuerstruktur des Staates zu arbeiten.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Jon Burns, wiederholte die Ansichten der konservativen Führung und betonte die Überzeugung, dass Steuergelder bei denen bleiben sollten, die sie verdient haben. Er hob das gute Geschäftsklima und die niedrige Pro-Kopf-Steuerbelastung Georgiens hervor und führte diese auf die Fokussierung auf niedrige Steuern und deren positive Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum zurück.

Auch der Staatsvertreter Gerald Greene brachte seine Unterstützung für die Steuersenkung zum Ausdruck und räumte ein, dass die Georgier aufgrund der Inflation in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien. Er lobte Gouverneur Kemp und seine Kollegen in der Generalversammlung dafür, dass sie der Rückgabe von Steuergeldern an die Steuerzahler Priorität einräumten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Initiative von Gouverneur Kemp darauf abzielt, den Georgiern finanzielle Erleichterung zu verschaffen, indem die Senkung des individuellen Einkommensteuersatzes des Staates beschleunigt wird. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, wird es zu erheblichen Einsparungen für die Steuerzahler führen und zu den laufenden Bemühungen des Staates beitragen, ein günstiges wirtschaftliches Umfeld zu schaffen.