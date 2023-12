Republikaner in Ohio streiten sich um selbst angebautes Marihuana

By

In jüngster Zeit führen die republikanischen Gesetzgeber in Ohio eine hitzige Debatte darüber, ob es den Bewohnern erlaubt sein sollte, zu Hause Marihuana anzubauen. Diese Meinungsverschiedenheit entstand nur einen Monat, nachdem die Wähler in Ohio der Legalisierung von Marihuana für den Erwachsenengebrauch im Bundesstaat zugestimmt hatten. Die widersprüchlichen Meinungen innerhalb der GOP werfen Fragen zur Umsetzung des neuen Marihuana-Gesetzes auf.

Am Montag stellten die Republikaner im Senat von Ohio Änderungsvorschläge vor, die den Heimanbau von Marihuana unterbinden, die Steuern erhöhen und die Einnahmen aus Marihuanasteuern umverteilen würden. Am Dienstag stellte der Abgeordnete Jamie Callender jedoch einen separaten Gesetzentwurf vor, der darauf abzielt, das Recht auf den Anbau von Marihuana zu Hause zu wahren.

Callender ist fest davon überzeugt, dass die Stimme des Volkes respektiert werden sollte und dass das Gesetz sechs Pflanzen pro Person und bis zu zwölf Pflanzen pro Haushalt zulassen sollte. Diese Position widerspricht dem Vorschlag der Republikaner im Senat, den Hausanbau komplett zu verbieten.

Darüber hinaus schlägt Callenders House Bill 354 die Einführung von Leitplanken vor, um die Konsolidierung von Pflanzen zu groß angelegten Anbaubetrieben zu verhindern, die Einführung einer Steuer von 10 % auf Marihuana-Anbauer und die Einführung einer gerechten Verteilung der Steuereinnahmen auf verschiedene Programme und Institutionen.

Die Debatte über selbst angebautes Marihuana findet zeitgleich mit Diskussionen um die Führung des Repräsentantenhauses von Ohio statt. Während die vorgeschlagenen Änderungen vom Gesetzgeber geprüft werden, wird diese Woche möglicherweise keine Abstimmung zu diesem Thema stattfinden.

Auch über die vom Senat vorgeschlagene Überarbeitung des Marihuana-Programms soll in naher Zukunft abgestimmt werden, was die Situation möglicherweise noch komplexer machen wird. Ob beide Seiten einen Kompromiss erzielen können, bleibt ungewiss, da der Senat Widerstand gegen ein Eingeständnis seiner Position gezeigt hat.

Während Ohio sich auf die Umsetzung seines legalen Marihuana-Programms am 7. Dezember vorbereitet, ist es für die Gesetzgeber von entscheidender Bedeutung, eine gemeinsame Basis zu finden und einen reibungslosen Übergang für die Einwohner zu gewährleisten. Die unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Republikanischen Partei verdeutlichen die Komplexität der Regulierung von Marihuana und spiegeln die umfassenderen Herausforderungen wider, die mit der Bewältigung des Legalisierungsprozesses verbunden sind.

