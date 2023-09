Neue Chromecast-Fernbedienung von Google in der Android TV-Beta entdeckt

By

Google scheint einen neuen Chromecast mit Google TV zu entwickeln, und aktuelle Erkenntnisse in der Betaversion von Android TV 14 deuten darauf hin, dass dieser mit einer aktualisierten Fernbedienung geliefert werden könnte. Der Technik-Enthusiast und Android-Experte Mishaal Rahman hat ein Systemvideo entdeckt, das einen Umriss einer scheinbar brandneuen Fernbedienung zur Steuerung der Google TV-Software zeigte.

Die neue Fernbedienung ähnelt der aktuellen flachen, pillenförmigen Fernbedienung, die erstmals im Jahr 2020 eingeführt wurde. Sie weist jedoch einige bemerkenswerte Änderungen auf. Einer der Hauptunterschiede ist das Hinzufügen zusätzlicher Tasten. Die bisherigen sechs Hauptsteuertasten scheinen neu angeordnet worden zu sein, um Platz für eine möglicherweise neue Lautstärke- oder Kanalwippe zu schaffen. Diese neue Taste entspricht dem Durchmesser der Gesichtstasten auf der Fernbedienung.

Die neu gestaltete Fernbedienung verfügt außerdem über eine Sterntaste auf der rechten Seite der letzten Reihe. Es wird angenommen, dass es sich bei diesem Knopf um einen anpassbaren „magischen Knopf“ handelt, der ursprünglich im Jahr 2020 durchgesickert war, es aber nicht in das endgültige Design der Originalfernbedienung geschafft hat. Mit der Sternschaltfläche könnten Benutzer möglicherweise Verknüpfungen zu ihren Lieblings-Apps erstellen und so bequem auf häufig verwendete Inhalte zugreifen.

Google hat in den letzten Monaten die Steuerungsmöglichkeiten seiner Produkte erweitert. Im Januar fügte das Unternehmen der Google Home-App neue TV-Fernbedienungen hinzu. Darüber hinaus verfügt das neueste von Google veröffentlichte Pixel-Tablet über eine Smart-Home-Steuerung, wenn es angedockt ist. Wenn die neue Google TV-Fernbedienung und Chromecast tatsächlich real sind, erfahren wir möglicherweise mehr darüber bei Googles bevorstehender Made by Google-Veranstaltung am 4. Oktober.

