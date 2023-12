Gemini Nano von Google: Revolutionierung der Offline-KI auf Ihrem Telefon

Gemini Nano von Google revolutioniert die Funktionsweise künstlicher Intelligenz (KI) auf Ihrem Telefon und macht eine Internetverbindung überflüssig. Während Gemini, das große Sprachmodell (LLM) von Google, eher für Rechenzentren geeignet ist, hat das Unternehmen eine reduzierte Version, Nano, für den lokalen und Offline-Einsatz entwickelt.

Derzeit ist das einzige mit Gemini Nano kompatible Telefon das Pixel 8 Pro. Der Dezember-Feature-Drop für das Pixel 8 Pro umfasst zwei von Gemini Nano unterstützte Funktionen: die automatische Zusammenfassungsfunktion in der Recorder-App und die Smart Reply-Funktion in der Gboard-Tastatur. Diese Funktionen funktionieren offline und sorgen für ein schnelles und nahtloses Benutzererlebnis.

Google hat mit Nano klein angefangen und die von Gemini unterstützten Funktionen auf Englisch eingeführt und sich auf bestimmte Apps wie WhatsApp beschränkt. Das Unternehmen plant jedoch, seine Fähigkeiten und Verfügbarkeit in Zukunft zu erweitern. Sie entwickeln sogar einen von Gemini betriebenen Bard für den Assistenten auf Pixel-Telefonen, der ein verbessertes Benutzererlebnis verspricht.

Gemini Nano ist zwar kleiner, aber seine Leistung ist beeindruckend. Demis Hassabis, CEO von Google DeepMind, erklärt, dass Nano angesichts seiner Einschränkungen ein unglaubliches Modell sei. Das Ziel bestand darin, eine hochleistungsfähige Version von Gemini zu entwickeln, ohne den Speicher zu belasten oder den Prozessor des Telefons zu überhitzen.

Obwohl es derzeit nur mit dem Tensor-3-Prozessor von Google kompatibel ist, arbeitet Google an der Integration von Nano in Android als Ganzes. Das Unternehmen hat AICore eingeführt, einen Systemdienst, den Entwickler nutzen können, um Gemini-basierte Funktionen in ihre Apps zu integrieren. Dafür sind High-End-Chips erforderlich, und Google nennt Qualcomm, Samsung und MediaTek als Unternehmen, die an kompatiblen Prozessoren arbeiten.

Googles Vision für Pixel-Telefone als KI-Geräte wird mit Fortschritten wie Gemini Nano Wirklichkeit. Die Integration von KI in High-End-Android-Geräte hat das Potenzial, das Benutzererlebnis zu verändern und Geräte im Laufe der Zeit intelligenter und effizienter zu machen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Telefon sind, das modernste KI-Funktionen bietet, ist das Pixel 8 Pro mit Gemini Nano genau das Richtige für Sie.