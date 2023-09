Google eröffnet Besuchererlebnis in Mountain View

By

Google wird das Google Visitor Experience in seinem Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, eröffnen. Das neue Ziel soll Besuchern die Möglichkeit bieten, Google und seine lokale Community kennenzulernen. Das Besuchererlebnis findet im zeltartigen „Gradient Canopy“-Bürogebäude des Unternehmens statt, das früher als Charleston East bekannt war.

Das Google Visitor Experience bietet eine Reihe von Annehmlichkeiten, darunter einen Google Store, in dem Besucher mehr über Pixel-Hardwareprodukte erfahren und diese kaufen können. Nach Chelsea und Williamsburg in New York City wird dies der dritte Google Store-Standort sein.

Darüber hinaus wird das Besuchererlebnis ein öffentliches Café namens „Café @ Mountain View“ umfassen, das den Besuchern Raum zum Entspannen und Erfrischungen bietet. „The Plaza“ bietet den Besuchern Kunst im Freien, Veranstaltungen und andere Programme.

Der Veranstaltungsort wird auch „The Huddle“ beherbergen, einen Raum, der der Ausrichtung lokaler Gruppenveranstaltungen und gemeinnütziger Aktivitäten gewidmet ist. Darüber hinaus soll ein „Pop-Up Shop“ lokale Unternehmen präsentieren und unterstützen.

Derzeit können Besucher des Google-Campus nur eingeschränkte Erfahrungen machen, da kein offizieller Geschenkeladen verfügbar ist. Das neue Google Visitor Experience wird einen vollständigen Ersatz bieten und darauf abzielen, den Besuchern ein umfassendes und immersives Erlebnis zu bieten.

Das Google Visitor Experience soll am 12. Oktober eröffnet werden und allen Besuchern ein „Google-Erlebnis“ bieten.