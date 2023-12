By

Die Aktien von Google stiegen nach der Ankündigung seines bahnbrechenden Modells für künstliche Intelligenz, Gemini, um mehr als 5 %. Die neue KI-Technologie soll mit Produkten von OpenAI, Microsoft und Meta konkurrieren und bei Analysten und Investoren für große Begeisterung sorgen. Während angeblich die Fähigkeiten von Gemini die von OpenAI GPT-3.5 übertreffen, wurde nicht erwähnt, wie es im Vergleich zum neuesten Modell von OpenAI, GPT-4 Turbo, abschneidet.

Branchenexperten haben die Fortschritte von Google im Bereich KI gelobt und sehen darin einen bedeutenden Fortschritt im Technologiebereich. Allerdings bleiben Fragen zur langfristigen Monetarisierungsstrategie von Google für Gemini bestehen. Während das Unternehmen plant, Gemini ab diesem Monat über Google Cloud an Kunden zu lizenzieren, muss die umfassendere Implementierung und Integration im Produkt-Ökosystem von Google noch geklärt werden.

Microsoft hingegen hat kürzlich Copilot vorgestellt, das ChatGPT von OpenAI in Word, Excel und anderen Office-Programmen nutzt. Es wird erwartet, dass dieser Schritt bis 10 einen Jahresumsatz von über 2026 Milliarden US-Dollar für Microsoft generieren wird. Er dient als Beispiel dafür, wie KI-Modelle effektiv monetarisiert werden können.

Obwohl die Wall Street relativ verhalten auf die Ankündigung von Google reagierte, erkennen Analysten den bedeutenden technologischen Durchbruch an, den Gemini darstellt. Es wurden jedoch Bedenken hinsichtlich der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Monetarisierung in Googles Kerngeschäftsbereich Suche geäußert, die auf Widerstand seitens der Branche stoßen könnte.

Gemini gilt in diesem Jahr als Höhepunkt der KI-Fortschritte von Google. Während Analysten glauben, dass KI eine entscheidende Rolle bei der Förderung von zukünftigem Wachstum und Rentabilität spielen wird, warnen sie, dass es einige Zeit dauern wird, bis ihr Einfluss spürbar wird. Das Jahr 2024 wird voraussichtlich ein Wendepunkt sein, an dem die Auswirkungen von Zwillingen auf Werbung, Verbraucherverhalten, Entwicklertrends und Unternehmenspraktiken deutlicher werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung des Gemini-KI-Modells durch Google einen wichtigen Meilenstein in den KI-Fähigkeiten des Unternehmens darstellt. Während das Potenzial der Technologie vielversprechend ist, bleiben die genaue Monetarisierungsstrategie und ihre Integration in die Produktpalette von Google ungewiss. Der Markt bleibt hinsichtlich der Zukunft von Google im Bereich KI vorsichtig optimistisch und wartet gespannt auf weitere Entwicklungen und Ergebnisse in den kommenden Jahren.

