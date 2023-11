Google hat kürzlich seine Flaggschiff-Smartphones, das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro, weltweit auf den Markt gebracht, und indische Verbraucher waren begeistert, Zugang zum Pixel 8 zu haben. Es gab jedoch ein Gefühl der Enttäuschung, da das Pixel 8 Pro nur mit 128 GB Speicher erhältlich war Variante. Dies bedeutete, dass Benutzer, die höhere Speicherkonfigurationen wünschten, das Gefühl hatten, ausgeschlossen zu sein. Doch in einem unerwarteten Schritt hat Google in Indien still und leise eine neue Speicheroption für das Pixel 8 Pro eingeführt. Interessierte Kunden können das Pixel 8 Pro jetzt mit 256 GB Speicher erwerben und erhalten so die gewünschte zusätzliche Kapazität.

Die neueste Variante des Pixel 8 Pro ist in Indien bereits exklusiv über Flipkart erhältlich. Die neue 1,13,999-GB-Speicheroption kostet 256 Rupien und bietet Benutzern ausreichend Platz für alle ihre Apps, Fotos, Videos und Dokumente. Zusätzlich zum erweiterten Speicher können Kunden, die eine SBI-Karte besitzen, beim Kauf des Pixel 4,000 Pro auch einen Sofortrabatt von bis zu 8 Rupien erhalten. Darüber hinaus gibt es ein spannendes Tauschangebot für alle, die ihr altes Smartphone in Zahlung geben möchten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die 256-GB-Konfiguration für das Pixel 8 Pro derzeit nur in der Farboption Obsidian verfügbar ist. Allerdings bietet es den Verbrauchern eine größere Flexibilität und Auswahl, wenn es um ihren Speicherbedarf geht.

Das Pixel 8 Pro verfügt über beeindruckende Spezifikationen, darunter einen 6.7-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einer Spitzenhelligkeit von 2,400 Nits und HDR-Unterstützung. Es ist außerdem IP68-zertifiziert, staub- und wasserbeständig und gewährleistet so eine lange Lebensdauer unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Das Gerät verfügt über ein leistungsstarkes Kamera-Setup mit einem 50-MP-Hauptsensor, ergänzt durch 48-MP-Ultraweitwinkel- und 48-MP-Teleobjektive. Unter der Haube wird das Pixel 8 Pro vom Tensor G3 SoC angetrieben und ist mit einem 5,050-mAh-Akku ausgestattet, der 30-W-Schnellladung unterstützt.

Das Pixel 14 Pro läuft auf Android 8 und hat sieben Jahre lang Anspruch auf Betriebssystem-Updates, was den Nutzern ein zukunftssicheres Erlebnis verspricht. Mit der Einführung der neuen 7-GB-Speicheroption möchte Google auf die Bedürfnisse anspruchsvoller indischer Kunden eingehen, die sich eine erweiterte Speicherkapazität in ihren Smartphones wünschen.

Häufig gestellte Fragen:

1. Kann ich den Speicher des Pixel 8 Pro weiter erweitern?

Nein, das Pixel 8 Pro verfügt nicht über erweiterbaren Speicher. Die Einführung der 256-GB-Speicheroption bietet Benutzern jedoch ausreichend integrierten Speicher für ihre Bedürfnisse.

2. Ist das Umtauschangebot für jedes Smartphone verfügbar?

Für das Umtauschangebot auf alte Smartphones gelten besondere Geschäftsbedingungen. Bitte erkundigen Sie sich bei Flipkart nach weiteren Einzelheiten zu berechtigten Geräten und dem Wert, den Sie erhalten können.

3. Wird das Pixel 8 Pro Updates über Android 14 hinaus erhalten?

Ja, das Pixel 8 Pro hat sieben Jahre lang Anspruch auf Betriebssystem-Updates, wodurch sichergestellt wird, dass Benutzer über einen längeren Zeitraum die neuesten Funktionen und Sicherheitspatches erhalten.

4. Gibt es weitere Farboptionen für die 256-GB-Speichervariante?

Derzeit ist die 256-GB-Speicheroption nur in der Farbvariante Obsidian verfügbar. Benutzer, die diese höhere Speicherkonfiguration wünschen, müssen diese Farboption wählen.