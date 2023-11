Das Google Pixel 8 vs. 8 Pro: Die nuancierten Unterschiede enthüllen

By

Wenn es um das Google Pixel 8 Duo geht, gibt es keinen Zweifel daran, dass die diesjährigen Modelle im Vergleich zu ihren Vorgängern deutliche Verbesserungen mit sich bringen. Während das Design gleich bleibt, bieten Pixel 8 und 8 Pro neue Kamera-Hardware, verbesserte Displays, schnellere Ladefunktionen und einen leistungsstärkeren Chipsatz mit verbesserten KI-Fähigkeiten. Darüber hinaus sind diese Geräte die ersten Pixel-Telefone, die bemerkenswerte sieben Jahre vollständigen Software-Support bieten, was sie für viele Verbraucher zu einer überzeugenden Wahl macht. Wenn Sie jedoch versuchen, sich zwischen den beiden zu entscheiden, gibt es einige nuancierte Unterschiede, die genauere Aufmerksamkeit verdienen.

Größe und Gewicht sind die Hauptunterscheidungsfaktoren zwischen dem Pixel 8 und dem 8 Pro. Wenn Sie ein kompaktes Flaggschiff-Telefon bevorzugen, ist das Vanilla Pixel 8 kleiner als seine Vorgänger und bietet eine komfortable Einhandbedienung. Auf der anderen Seite richtet sich das Pixel 8 Pro an diejenigen, die sich ein vollwertiges Flaggschiff wünschen, auch wenn es für einige Benutzer möglicherweise etwas unhandlich ist.

Beim Display liegt das Pixel 8 Pro vorne. Beide Geräte verfügen im Vergleich zu den Vorgängermodellen über verbesserte Displays und bieten eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das 8 Pro geht jedoch noch einen Schritt weiter und verfügt über ein LTPO-OLED-Panel, das eine granulare Steuerung der Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz ermöglicht und so zu einer verbesserten Akkulaufzeit beiträgt. Das Display des 8 Pro ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung etwas heller und hat entsprechend seiner größeren Größe eine höhere Auflösung.

Was die Akkulaufzeit angeht, schneiden überraschenderweise sowohl das Pixel 8 als auch das 8 Pro ähnlich ab. Obwohl das 8 Pro über einen größeren Akku verfügt, ist der Unterschied in der gesamten Akkulaufzeit marginal. Die höheren Anruf- und Webbrowser-Laufzeiten des 8 Pro erhöhen den Active Use-Score leicht.

Was die Ladegeschwindigkeit angeht, verfügen beide Geräte im Vergleich zu früheren Pixel-Modellen über eine schnellere Ladefähigkeit. Das kleinere Pixel 8 bietet 27 W Schnellladung und 18 W kabelloses Laden, während das 8 Pro bis zu 30 W mit kabelgebundenem Laden und 23 W mit kabellosem Laden erreicht. In realen Tests übertrifft das Pixel 8 sein Gegenstück in puncto Ladegeschwindigkeit geringfügig.

Was die Leistung angeht, verfügen sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro über den neuen Google Tensor G3-Chipsatz, der verbesserte KI-Fähigkeiten und eine höhere Rohleistung bietet. Obwohl die Geräte über die gleiche Hardware verfügen, kann das Pixel 8 aufgrund der geringeren Auflösung das 8 Pro in bestimmten Bildschirm-Benchmarks übertreffen.

Letztendlich hängt die Wahl zwischen Pixel 8 und 8 Pro von Ihren persönlichen Vorlieben hinsichtlich Größe, Display, Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit ab. Beide Geräte bieten ein außergewöhnliches Smartphone-Erlebnis, aber es ist wichtig, die nuancierten Unterschiede abzuwägen, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was sind die Hauptunterschiede zwischen Google Pixel 8 und 8 Pro?

A: Zu den Hauptunterschieden zählen Größe, Display-Technologie, Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit. Das Pixel 8 ist kleiner und kompakter, während das 8 Pro ein größeres Display mit LTPO-OLED-Technologie bietet. Die gesamte Akkulaufzeit ist ähnlich, das 8 Pro bietet jedoch etwas längere Laufzeiten beim Telefonieren und Surfen im Internet. Die Ladegeschwindigkeit ist beim 8 Pro schneller.

F: Welches Pixel-Telefon hat eine bessere Leistung?

A: Sowohl das Pixel 8 als auch das 8 Pro verwenden denselben Google Tensor G3-Chipsatz, was zu einer ähnlichen Leistung führt. Allerdings könnte das Pixel 8 aufgrund seiner geringeren Auflösung das 8 Pro in bestimmten Bildschirm-Benchmarks übertreffen.

F: Können Sie beide Pixel-Telefone drahtlos aufladen?

A: Ja, sowohl das Pixel 8 als auch das 8 Pro unterstützen kabelloses Laden. Das Pixel 8 bietet kabelloses Laden mit 18 W, während das 8 Pro kabelloses Laden mit 23 W bietet.

F: Wie lange erhält das Pixel 8 Duo Software-Updates?

A: Das Pixel 8 Duo ist das erste Pixel-Telefon, das sieben Jahre lang vollständigen Software-Support bietet. Das bedeutet, dass sie bis Android 21 Android-Updates erhalten sollten, um ein langfristiges Software-Erlebnis zu gewährleisten.