Google Meet führt den On-the-Go-Modus für optimierte mobile Meetings ein

Google Meet hat einen neuen On-the-Go-Modus eingeführt, der den Nutzern ein optimiertes Meeting-Erlebnis bieten soll, während sie die Plattform auf ihren Mobilgeräten nutzen. Der Modus ist so konzipiert, dass er erkennt, wenn Benutzer in Bewegung sind, etwa beim Gehen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar im Auto, und sie auffordert, die Funktion zu aktivieren. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, wird der Modus automatisch durch einen kurzen Countdown aktiviert.

In diesem neuen Modus finden Benutzer große, einfach zu drückende Tasten zum Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung, zum Heben der Hand, zum Auswählen ihres Audiogeräts oder ihrer Audioquelle und zum Beenden des Anrufs. Diese Schaltflächen befinden sich praktischerweise in der unteren Hälfte des Bildschirms. Darüber hinaus haben Benutzer Zugriff auf Besprechungsdetails, einschließlich der Anzahl der Teilnehmer und des aktiven Redners.

Um Bandbreite zu sparen, wird die Videowiedergabe im Unterwegsmodus ausgeschaltet. Benutzer haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, „Präsentation anzeigen“ und sie im Vollbildmodus anzuzeigen. Der Modus unterstützt auch Breakout-Räume, sodass die Teilnehmer gezielte Diskussionen in kleineren Gruppen führen können.

Benutzer haben jederzeit die Möglichkeit, den On-the-Go-Modus zu deaktivieren. Er kann auch in den Meeting-Einstellungen der App deaktiviert werden. Wenn der Modus nicht automatisch aktiviert ist, können Benutzer ihn außerdem manuell über das Menü „Weitere Steuerelemente“ aktivieren.

Diese neue Funktion wird derzeit eingeführt und steht allen Google Workspace-Kunden und Nutzern mit persönlichen Google-Konten zur Verfügung. Android-Benutzer können bereits darauf zugreifen, sowohl über Gmail als auch über die eigenständige Google Meet-App.

FAQ:

F: Was ist der On-the-Go-Modus in Google Meet?

A: Der On-the-Go-Modus ist eine neue Funktion von Google Meet, die ein optimiertes Meeting-Erlebnis für mobile Benutzer bietet, die in Bewegung sind, beispielsweise zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto.

F: Wie funktioniert der On-the-Go-Modus?

A: Der On-the-Go-Modus wird automatisch aktiviert, wenn die App erkennt, dass der Benutzer in Bewegung ist. Es bietet vereinfachte Steuerelemente, schaltet die Videoübertragung aus, um Bandbreite zu sparen, und bietet bequemen Zugriff auf Besprechungsdetails.

F: Kann ich den On-the-Go-Modus deaktivieren?

A: Ja, Benutzer haben jederzeit die Möglichkeit, den On-the-Go-Modus zu deaktivieren. Es kann in den App-Einstellungen deaktiviert oder manuell über das Menü „Weitere Steuerelemente“ deaktiviert werden.