Google Keep für Android erhält Textformatierungsfunktion

Google Keep für Android führt endlich eine neue Funktion ein, mit der Benutzer Text formatieren können. Diese häufig nachgefragte Funktion gibt Benutzern die Möglichkeit, ihren Text durch Fettschrift, Unterstreichung, Kursivschrift und Überschriftenstil anzupassen und hervorzuheben. Das Update ist derzeit nur für neue Notizen und nicht für ältere verfügbar und ist auf die Android-App beschränkt, wobei Formatierungen nicht im Web angezeigt werden.

Um auf die Textformatierungsfunktion zuzugreifen, sehen Benutzer in der Notizen-Symbolleiste ein neues unterstrichenes „A“-Symbol. Dadurch wird ein Menü mit Optionen für Überschrift 1 (H1), Überschrift 2 (H2), Fett, Kursiv, Unterstrichen und Durchgestrichen geöffnet. Das Formatierungsverhalten ähnelt dem anderer Texteditoren.

Während die Funktion derzeit eingeführt wird und möglicherweise nicht für alle Nutzer verfügbar ist, hat Google angekündigt, dass sie in den „kommenden Wochen“ in bestehende Notizen aufgenommen wird. Die Funktion steht allen Google Workspace-Kunden und Nutzern mit persönlichen Google-Konten zur Verfügung.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Formatierung beim Kopieren von Text aus anderen Quellen in Google Keep erhalten bleibt. Benutzer können die Formatierung jedoch problemlos entfernen, indem sie die Option „Formatierung löschen“ in der Symbolleiste verwenden.

Insgesamt fügt dieses Update von Google Keep der Notizen-App ein neues Maß an Anpassung und Flexibilität hinzu. Benutzer haben jetzt mehr Kontrolle über das Aussehen ihres Textes, wodurch es einfacher wird, wichtige Informationen hervorzuheben oder organisierte Notizen zu erstellen.

