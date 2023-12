Google wird beschuldigt, Gemini AI im Demovideo falsch dargestellt zu haben

Google hat kürzlich seine neueste Suite von KI-Modellen namens Gemini vorgestellt, doch das Unternehmen sieht sich nun mit Vorwürfen konfrontiert, die Zuschauer über die Fähigkeiten seiner KI in die Irre zu führen. In einem von Bloomberg veröffentlichten Leitartikel behauptet der Kolumnist Parmy Olson, dass Google die Macht von Gemini kürzlich in einem Demonstrationsvideo falsch dargestellt habe.

Das Video demonstrierte die multimodalen Fähigkeiten von Gemini, indem es gesprochene Gesprächsansagen mit Bilderkennung kombinierte. Die KI schien Bilder schnell zu erkennen, innerhalb von Sekunden zu reagieren und genau vorherzusagen, was als nächstes passieren würde. Beim Klicken auf die Videobeschreibung wurde jedoch ein wichtiger Haftungsausschluss von Google angezeigt: „Für die Zwecke dieser Demo wurde die Latenz reduziert und die Gemini-Ausgaben wurden der Kürze halber gekürzt.“

Olson argumentierte, dass dieser Haftungsausschluss im Widerspruch zu dem stehe, was Google in dem Video zu suggerieren schien, nämlich dass Zwillinge in Echtzeit Sprachgespräche führen könnten, während sie ihre Umgebung beobachten und auf sie reagieren. Google gab zu, dass die Videodemo nicht wirklich in Echtzeit stattfand, sondern stattdessen Standbilder und Textaufforderungen verwendete, auf die Gemini reagieren konnte.

Während es für Unternehmen üblich ist, Demovideos zu bearbeiten, um technische Probleme zu vermeiden, war Google in der Vergangenheit mit Skepsis hinsichtlich der Authentizität seiner KI-Demos konfrontiert. Das Fehlen von Umgebungsgeräuschen und übermäßig hilfreichen Interaktionen in der Duplex-Demo ließen Zweifel an der Genauigkeit aufkommen. Auch vorab aufgezeichnete Videos von KI-Modellen stießen auf Misstrauen, etwa der Start von Baidus Ernie Bot.

Laut Olson können die Aktionen von Google als Versuch angesehen werden, die Zuschauer in die Irre zu führen und von der Tatsache abzulenken, dass Gemini immer noch hinter dem GPT von OpenAI zurückbleibt. Allerdings verteidigte Google seine Demo mit Oriol Vinyals, VP of Research und Deep Learning Lead bei Googles DeepMind, und erklärte, dass das Video eine Darstellung davon sei, wie Benutzerinteraktionen mit Gemini aussehen könnten.

Um das Vertrauen zurückzugewinnen und Entwickler zu inspirieren, schlägt Olson vor, dass Google Journalisten und Entwicklern praktische Erfahrungen mit dem Produkt bieten sollte. Durch die Möglichkeit, Gemini in einer öffentlichen Beta zu testen und seine wahren Fähigkeiten zu demonstrieren, wäre Google besser in der Lage, die KI zu bewerben, ohne dass bearbeitete Videos erforderlich wären, die möglicherweise einen falschen Eindruck erwecken.

