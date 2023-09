Google steht vor Kartellverfahren wegen Suchmaschinendominanz

Google wird in einem bahnbrechenden US-Kartellverfahren angefochten, da die Bundesregulierungsbehörden versuchen, sein Internetimperium zu zerschlagen. In den nächsten zehn Wochen werden Bundesanwälte und Generalstaatsanwälte Beweise dafür vorlegen, dass Google den Markt zu seinen Gunsten manipuliert und gegen den Sherman Act verstoßen hat, indem es seine Suchmaschine an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Geräten zur Standardauswahl gemacht hat. In dem Prozess wird entschieden, ob Google gegen das Gesetz verstoßen hat und wenn ja, welche Schritte unternommen werden sollten, um den Technologieriesen einzudämmen.

Die Klage wurde vor fast drei Jahren vom Justizministerium eingereicht und Google vorgeworfen, seine Dominanz bei der Internetsuche zu nutzen, um sich einen unfairen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu verschaffen. Die Regierung behauptet, dass Google jährlich Milliarden von Dollar zahlt, um die Standardsuchmaschine auf Geräten wie dem iPhone und Webbrowsern wie Safari und Firefox zu sein. Darüber hinaus argumentieren die Regulierungsbehörden, dass Google den Markt illegal manipuliert habe, indem es verlangt habe, dass seine Suchmaschine mit seiner Android-Software für Smartphones gebündelt werde.

Google argumentiert, dass es erheblicher Konkurrenz ausgesetzt sei und nennt als Beispiele Suchmaschinen wie Microsofts Bing und Websites wie Amazon und Yelp. Das Unternehmen führt seinen Erfolg auf die kontinuierliche Verbesserung seiner Suchmaschine zurück und betont, dass sich Menschen aufgrund der Zuverlässigkeit und Leistung für Google entscheiden.

Der Ausgang des Prozesses könnte erhebliche Auswirkungen auf Google haben. Zu den möglichen Folgen gehört die Beendigung der Praxis, Unternehmen dafür zu bezahlen, Google zur Standardsuchmaschine zu machen, oder dass Google den Fokus verliert, weil es in Rechtsstreitigkeiten verwickelt wird. Ein ähnliches Kartellverfahren gegen Microsoft im Jahr 1998 führte dazu, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hatte, sich an neue Technologien anzupassen, wodurch Google an Bedeutung gewann.

Zusätzlich zum aktuellen Verfahren steht Google auch vor einem Kartellverfahren im Zusammenhang mit seiner Werbetechnologie. Die Regierung behauptet, dass Google wichtige digitale Werbetechnologien monopolisiert, und hat angedeutet, dass Google möglicherweise einen Teil seines Adtech-Geschäfts verkaufen muss, um Bedenken hinsichtlich wettbewerbswidriger Praktiken auszuräumen.

Quellen: Justizministerium, Regulierungsbehörden der Europäischen Union.