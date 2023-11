Wir stellen das „Notizen“-Experiment von Google vor: ein interaktives Sucherlebnis

Google arbeitet ständig an Innovationen, um das Sucherlebnis für seine Nutzer zu verbessern. In seinem neuesten Opt-in-Experiment führt Google eine Funktion namens „Notizen“ ein, die es Nutzern ermöglicht, ihre eigenen Anmerkungen zu Suchergebnissen hinzuzufügen. Diese neue Funktionalität, die über Search Labs verfügbar ist, zielt darauf ab, ein interaktiveres und personalisierteres Sucherlebnis zu bieten.

Mit Notizen sehen Benutzer, die sich dafür entschieden haben, Schaltflächen zum Hinzufügen und Anzeigen von Notizen unter Suchergebnissen und Artikeln auf Discover in der Google-App. Beim Erstellen einer Notiz können Benutzer diese mit farbenfrohen Schriftarten und Bildern anpassen, um ihre Anmerkungen optisch ansprechender und ansprechender zu gestalten. Stellen Sie sich vor, Sie fügen einer Notiz über verschiedene Zuckergussoptionen grünen Text, das Bild eines Kuchens und einen Herzaufkleber hinzu.

Sobald eine Notiz gepostet wurde, wird sie innerhalb von Minuten angezeigt, es sei denn, sie erfordert eine manuelle Überprüfung durch einen Menschen. Google hat algorithmische Schutzmaßnahmen und manuelle Moderation implementiert, um die Qualität und Sicherheit der Notizen zu gewährleisten. Benutzer können auch alle Notizen melden, die sie für problematisch oder irreführend halten.

Während Google aus seinen Erfahrungen mit der Inhaltsmoderation auf Maps und YouTube gelernt hat, bleibt die Perfektionierung des Moderationsprozesses für Notes weiterhin unerlässlich. Google erkennt an, dass in dieser Versuchsphase einige unangemessene Inhalte durchgehen könnten, und das Unternehmen ist bestrebt, seine Moderationsbemühungen zu verfeinern.

Notes wird zunächst in den USA und in Indien eingeführt und über die Google-App zugänglich sein. Diese Notizen werden jedoch auch im offenen Web indexierbar sein, sodass Benutzer Notizlinks direkt mit anderen teilen können. Darüber hinaus sucht Google nach Möglichkeiten, Verlagen Einblicke in die in ihren Inhalten platzierten Notizen zu geben, um ein besseres Verständnis der Nutzerinteraktion zu fördern.

Zusätzlich zur Notizenfunktion führt Google die Möglichkeit ein, Abfragen zu verfolgen. Benutzer können jetzt in den Suchergebnissen auf die Schaltfläche „Folgen“ tippen, um gestapelte Updates zu bestimmten Themen zu erhalten, an denen sie interessiert sind. Diese Funktion verbessert das Sucherlebnis, indem den Benutzern maßgeschneiderte Informationen basierend auf ihren Präferenzen bereitgestellt werden. Benutzer haben die Flexibilität, allgemeinen oder spezifischen Abfragen zu folgen, explizite, anstößige oder schädliche Abfragen können jedoch nicht verfolgt werden.

Google ist dem Datenschutz verpflichtet und versichert den Nutzern, dass ihre Follow-Daten nicht an Werbetreibende oder Dritte weitergegeben werden. Die Follow-Funktion wird zunächst in US-Englisch in der Google-App, im mobilen Chrome und in Safari eingeführt.

Da Google sich ständig weiterentwickelt und innoviert, bieten diese neuen Funktionen den Nutzern personalisiertere und interaktivere Sucherlebnisse und ermöglichen es ihnen, sich mit den Themen zu beschäftigen, die ihnen am wichtigsten sind, und über diese auf dem Laufenden zu bleiben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie kann ich auf die Notizenfunktion von Google zugreifen?

Sie können auf die Notizenfunktion bei Google zugreifen, indem Sie Search Labs aktivieren. Nach der Aktivierung werden in der Google-App unter Suchergebnissen und Artikeln Schaltflächen zum Hinzufügen und Anzeigen von Notizen angezeigt.

2. Kann ich meine Notizen mit verschiedenen Schriftarten und Bildern anpassen?

Ja, Sie können Ihre Notizen personalisieren, indem Sie farbenfrohe Schriftarten und Bilder hinzufügen, um sie optisch ansprechend und ansprechend zu gestalten.

3. Wird Google die Notizen moderieren, um schädliche oder irreführende Inhalte zu verhindern?

Ja, Google hat algorithmische Schutzmaßnahmen und eine manuelle Überprüfung durch Menschen implementiert, um die Qualität und Sicherheit der Notizen zu gewährleisten. Benutzer können auch problematische Notizen zur weiteren Überprüfung melden.

4. Kann ich meine Notizen mit anderen teilen?

Ja, über die Google-App erstellte Notizen können im offenen Web indexiert werden. Dies bedeutet, dass Sie Notizlinks direkt mit anderen teilen können, auch wenn diese diese nicht über die Suchergebnisse angezeigt haben.

5. Wird Google den Verlagen Einblicke in die in seinen Inhalten platzierten Notizen gewähren?

Google sucht nach Möglichkeiten, den Verlegern Einblicke in die in ihren Inhalten platzierten Notizen zu geben. Dies wird Publishern helfen, ein besseres Verständnis für das Nutzerengagement zu erlangen.

6. Wie funktioniert die Follow-Funktion?

Mit der Funktion „Folgen“ können Benutzer gebündelte Updates zu bestimmten Themen erhalten, die sie interessieren. Durch Tippen auf die Schaltfläche „Folgen“ in den Suchergebnissen können Benutzer über die von ihnen ausgewählten Suchanfragen auf dem Laufenden bleiben.

7. Werden meine Follow-Daten an Werbetreibende oder Dritte weitergegeben?

Nein, Google hat nicht vor, die Follow-Daten der Nutzer an Werbetreibende oder Dritte weiterzugeben. Ihre Privatsphäre ist Google wichtig.