Wenn es um den Einstieg in die Gaming-Branche geht, hatte Google große Träume. In seinem Bestreben, im Gaming-Bereich Fuß zu fassen, prüfte der Technologieriese verschiedene Strategien, darunter die Zusammenarbeit mit Tencent, um eine bedeutende Beteiligung am renommierten Spieleentwickler Epic Games zu erwerben.

Angeführt von seiner Game-Streaming-Plattform Stadia wollte Google den Markt revolutionieren und seine Präsenz durch Investitionen in die Content-Infrastruktur festigen. Zunächst dachte das Unternehmen über hochkarätige Deals für Stadia nach, ging aber schließlich dazu über, eigene Erstanbieter-Labels zu gründen und mit Drittanbietern zusammenzuarbeiten.

In einem kürzlichen Gerichtsverfahren zwischen Epic Games und Google wurde bekannt, dass Phil Harrison, der frühere Leiter von Stadia, eine faszinierende Idee vorgeschlagen hatte. Harrison schlug vor, dass Google mit Tencent zusammenarbeiten und gemeinsam alle Anteile von Epic Games erwerben sollte. Ein solcher Schritt hätte Google durch die Miteigentümerschaft von Fortnite einen großen Vorteil verschafft, einem Spiel, das im Jahr 5.5 einen Umsatz von erstaunlichen 2018 Milliarden US-Dollar generierte und damit seine Position als eines der größten Spiele seiner Zeit festigte.

Da kein erfolgreicher Deal mit Tencent zustande kam, prüfte Google auch die Möglichkeit, für unglaubliche 20 Milliarden US-Dollar einen 2-prozentigen Anteil an Epic Games zu erwerben. Die Gerichtsdokumente zeigten E-Mail-Gespräche zwischen Google-Führungskräften und gaben Aufschluss über die vorläufigen Ideen und Pläne für die Spieleplattform.

Die mögliche Übernahme oder Investition in Epic Games wurde als strategischer Schritt angesehen, um die Reichweite von Google über seine verschiedenen Dienste hinweg zu maximieren. Phil Harrison betonte, wie Fortnite durch längere Wiedergabezeiten von Spielen das Wachstum der YouTube-Plattform von Google vorantreiben könnte. Darüber hinaus könnte die Investition Google dabei helfen, Millionen von Spielern von Amazon Web Services auf seine Google Cloud Platform zu verlagern und ein starkes Standbein in der Gaming-Branche zu etablieren.

Obwohl Googles Pläne, über Epic Games in die Spielebranche einzusteigen, nicht verwirklicht wurden, zeigten sie doch die Entschlossenheit des Unternehmens, sich in einem hart umkämpften Markt einen Namen zu machen. Derzeit hält Tencent einen Anteil von 40 % an Epic Games, während Sony Corp. einen Anteil von 5 % besitzt, wobei Epic Games einen Wert von über 31 Milliarden US-Dollar hat.

Stadia ist eine von Google entwickelte Cloud-Gaming-Plattform. Es ermöglicht Benutzern das Streamen von Videospielen auf verschiedenen Geräten, ohne dass spezielle Gaming-Hardware erforderlich ist.

2. Was sind Epic Games?

Epic Games ist ein renommierter Entwickler und Herausgeber von Videospielen, der vor allem für die Entwicklung beliebter Spiele wie Fortnite, Gears of War und Unreal Tournament bekannt ist.

Tencent ist ein chinesischer multinationaler Konzern, der sich auf verschiedene internetbezogene Dienstleistungen und Produkte spezialisiert hat. Es ist eines der weltweit größten Videospielunternehmen und gilt als wichtiger Akteur der Branche.

