Google-Chef Sundar Pichai erschien zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen vor einem Bundesgericht, um in einem laufenden Kartellverfahren auszusagen. Diesmal verteidigte Pichai die Geschäftspraktiken des Google Play Store, der für den Vertrieb von Apps für Android-Software zuständig ist.

Epic Games, der Hersteller des beliebten Videospiels Fortnite, behauptet, dass das Zahlungsabwicklungssystem von Google, das eine Provision von 15 bis 30 % auf In-App-Käufe einnimmt, Verbrauchern und Softwareentwicklern illegal schadet. Sie behaupten, dass Google seine marktbeherrschende Stellung nutzt, um die Konkurrenz durch andere App-Stores zu unterdrücken, die Preise in die Höhe zu treiben und Innovationen zu behindern. Dies spiegelt einen ähnlichen Fall wider, den Epic gegen Apple angestrengt hat.

Pichais jüngster Gerichtsauftritt erfolgte nur wenige Wochen nach seiner Aussage in einem separaten Kartellverfahren in Washington, D.C., in dem es um den angeblichen Machtmissbrauch von Google in seiner Suchmaschine ging. Trotz der unterschiedlichen Standorte und spezifischen Probleme unterstreichen beide Prozesse die immense Macht von Google und seine Beziehung zu Apple.

Ein wesentlicher Teil der Verteidigung von Google besteht darin, dass das Unternehmen der Konkurrenz durch Apples iPhone und seinen App Store ausgesetzt ist. Während der Zeugenaussage wurde jedoch bekannt, dass Google im Jahr 36 2021 % seiner Werbeeinnahmen aus Safari-Suchanfragen mit Apple geteilt hat. Diese Offenlegung führte zu einem angespannten Austausch zwischen Pichai und dem Anwalt von Epic Games.

Während Pichai die Umsatzbeteiligung anerkannte, behauptete er, dass Google und Android in einem harten Wettbewerb mit Apple und dem iPhone stünden, und behauptete, dass diese Rivalität den Verbrauchern zugute komme, da sie mehr Auswahl und niedrigere Preise biete.

Der Epic Games-Test ist von Bedeutung, da er im Erfolgsfall die Fähigkeit von Google und Apple, Provisionen für In-App-Käufe zu kassieren, schwächen könnte. Dies folgt auf eine frühere Entscheidung, wonach Apple zulassen muss, dass Apps Links zu anderen Zahlungsoptionen bereitstellen, was möglicherweise die Provisionen, die beide Unternehmen erhalten, untergräbt.

Während der Zeugenaussage wurde deutlich, wie profitabel der Google Play Store für Google war und im ersten Halbjahr 4.4 einen Betriebsgewinn von 2020 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Pichai betonte, dass 97 % der Softwareentwickler im Play Store keine Gebühren zahlen. da sie entweder keine digitalen Waren verkaufen oder nicht genügend Einnahmen generieren, um die Provisionen auszulösen.

Der Prozess beleuchtet weiterhin die komplexe Dynamik zwischen Technologiegiganten und die Auswirkungen ihrer Geschäftspraktiken auf Verbraucher und Entwickler.

FAQ

Worum geht es im Kartellverfahren gegen Google-Chef Sundar Pichai?

In dem Kartellverfahren geht es um Vorwürfe gegen Googles Geschäftspraktiken im Google Play Store, wo Epic Games behauptet, dass das Zahlungsabwicklungssystem Verbrauchern und Softwareentwicklern schadet, indem es die Preise in die Höhe treibt und den Wettbewerb unterdrückt.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesem Prozess und dem vorherigen Prozess gegen Apple?

Epic Games hat zuvor ein ähnliches Verfahren gegen Apple eingeleitet und behauptet, dass das Zahlungssystem seines App Stores ebenfalls wettbewerbswidrig sei. Die Versuche verdeutlichen die Dominanz von Google und Apple und ihre Beziehungen zu App-Entwicklern und Verbrauchern.

Welche Auswirkungen könnten die Versuche auf die Provisionen von Google und Apple für In-App-Käufe haben?

Es besteht die Möglichkeit, dass die Versuche die Fähigkeit beider Unternehmen beeinträchtigen könnten, Provisionen für In-App-Käufe zu kassieren. In einem früheren Urteil gegen Apple wurde das Unternehmen bereits dazu verpflichtet, Apps die Bereitstellung von Links zu anderen Zahlungsoptionen zu erlauben, was möglicherweise zu einer Schwächung der von Google und Apple erhobenen Provisionen führt.

Wie profitabel ist der Google Play Store?

Den vor Gericht vorgelegten Beweisen zufolge erwirtschaftete der Google Play Store im ersten Halbjahr 4.4 einen Betriebsgewinn von 2020 Milliarden US-Dollar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass 97 % der Softwareentwickler im Play Store überhaupt keine Gebühren zahlen.

Was ist die Verteidigung von Google und Pichai?

Google und Pichai argumentieren, dass das Unternehmen der Konkurrenz durch Apples iPhone und seinen App Store ausgesetzt sei und dass dieser Wettbewerb den Verbrauchern zugute komme, indem er mehr Auswahl und niedrigere Preise biete. Sie betonen auch, dass das Provisionssystem im Google Play Store bei den meisten Softwareentwicklern nicht durchgesetzt wird.