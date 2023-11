iMessage freischalten: Der Kampf um Kompatibilität

By

Google und große Telekommunikationsbetreiber in Europa fordern die Europäische Kommission auf, iMessage als „Kerndienst“ einzustufen, ein Schritt, der Apple dazu verpflichten würde, die Chat-App vollständig mit Konkurrenten wie WhatsApp kompatibel zu machen. Derzeit ist iMessage exklusiv für Apple-Benutzer verfügbar, was bei iPhone-Besitzern ein Gefühl der Loyalität schafft. Wenn iMessage jedoch als Kerndienst ausgewiesen würde, müsste es sich nahtlos mit konkurrierenden Plattformen verbinden und so die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten ermöglichen.

Der Kampf um die Exklusivität von iMessage geht weiter, und die Konkurrenten hoffen auf einen verstärkten Gerätewechsel bei den Verbrauchern. Dieser jüngste Vorstoß von Google, Vodafone, der Deutschen Telekom, Telefónica und Orange zielt darauf ab, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und europäischen Verbrauchern und Unternehmen mehr Kommunikationsmöglichkeiten zu bieten.

Die Europäische Kommission, die für die Untersuchung verantwortlich ist, ob iMessage dem neuen Digital Markets Act entsprechen sollte, bewertet die Auswirkungen des Dienstes. Während Apple argumentiert, dass iMessage nicht den Vorschriften unterliegen sollte, und erklärt, dass Benutzer nicht direkt für die Nutzung zahlen und seine Geräte ohne die Messaging-App funktionieren können, sind die Aufsichtsbehörden der Ansicht, dass iMessage ein wesentlicher Bestandteil des Apple-Ökosystems ist und indirekt zu den Einnahmen des Unternehmens beiträgt .

Während die Untersuchung weitergeht, betonen Telekommunikationsunternehmen und Google die „grundlegende Natur“ von iMessage als Gateway zwischen Geschäftsanwendern und ihren Kunden und plädieren für die Einstufung von Apple als Gatekeeper. Sie argumentieren, dass Unternehmen von den verbesserten Zugänglichkeits- und Messaging-Funktionen profitieren würden, da die aktuellen erweiterten Messaging-Funktionen nur Apple-Benutzern zur Verfügung stehen.

Der Kampf um die iMessage-Kompatibilität wirft wichtige Fragen zum fairen Wettbewerb auf dem digitalen Markt auf. Während die Exklusivität von iMessage zum Erfolg von Apple beigetragen hat, könnte die Öffnung der Chat-App für konkurrierende Plattformen die Kommunikationsmöglichkeiten verbessern und Innovationen im Messaging-Bereich vorantreiben.

FAQ:

F: Was ist iMessage?

A: iMessage ist eine Chat-App exklusiv für Apple-Benutzer, die es ihnen ermöglicht, über „blaue Sprechblasen“-Texte miteinander zu kommunizieren.

F: Warum fordern Google und Telekommunikationsbetreiber, dass iMessage als Kerndienst ausgewiesen wird?

A: Sie glauben, dass iMessage vollständig mit Konkurrenzplattformen kompatibel gemacht werden sollte, um Verbrauchern und Unternehmen mehr Kommunikationsoptionen zu bieten.

F: Was untersucht die Europäische Kommission?

A: Die Europäische Kommission untersucht, ob iMessage dem neuen Digital Markets Act unterliegen und verpflichtet werden sollte, sich nahtlos mit Wettbewerbern zu verbinden.

F: Warum ist die Exklusivität von iMessage umstritten?

A: Wettbewerber argumentieren, dass die Exklusivität von iMessage für Apple-Geräte den Wettbewerb und den Gerätewechsel zwischen Verbrauchern unterdrückt.

F: Welche Auswirkungen hätte die Kompatibilität mit konkurrierenden Plattformen?

A: Die Kompatibilität von iMessage mit der Konkurrenz würde die Kommunikationsmöglichkeiten verbessern und möglicherweise Innovationen im Messaging-Bereich anstoßen.