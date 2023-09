By

Goldman Sachs warnt davor, dass die Unsicherheit über die Wirtschaftsaussichten das ganze Jahr 2023 hindurch weiterhin Druck auf US-Aktien ausüben könnte. Die Investmentbank rät Anlegern, sich auf Aktien zu konzentrieren, die den Aktionären Geld zurückbringen. David Kostin, Leiter der US-Aktienstrategie bei Goldman, erklärt, dass der Fluss von Wirtschaftswachstums- und Inflationsdaten in den kommenden Monaten für Volatilität am Aktienmarkt sorgen könnte.

Das Unternehmen prognostiziert eine Verlangsamung des BIP-Wachstums, die auf Faktoren wie die Wiederaufnahme der Studienkreditzahlungen und die Auswirkungen höherer Hypothekenzinsen auf den Immobilienmarkt zurückzuführen sein wird. Goldman prognostiziert einen Rückgang des realen BIP-Wachstums von 1.3 % im dritten Quartal auf 3.1 % im vierten Quartal. In Bezug auf die Inflation geht die Bank davon aus, dass die Inflation nach mehreren Monaten der Lockerung wieder anziehen könnte. Der Kern-VPI, der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, wird voraussichtlich von 0.4 % im Juli auf 2024 % im Januar 0.2 steigen.

Die Vorsicht von Goldman beruht auf dem möglichen Rückgang des Anlegervertrauens in einem Szenario einer sanften Landung, was die Risikostimmung und die Aktienkurse belasten könnte. Als Reaktion auf diese Unsicherheiten empfiehlt die Investmentbank, sich auf Aktien von Unternehmen zu konzentrieren, die über Dividenden- und Rückkaufprogramme verfügen, und nicht auf Aktien von Unternehmen, die in Investitionen sowie Forschung und Entwicklung investieren.

Goldman weist darauf hin, dass der gesamte Cash-Return-Korb des Unternehmens, der 50 Aktien mit der höchsten 12-Monats-Rendite aus Rückkäufen und Dividenden umfasst, seit Anfang 4 seine Investitionsausgaben und seinen Forschungs- und Entwicklungskorb um 2022 Prozentpunkte übertroffen hat. Bemerkenswerte Aktien Zum Gesamt-Cash-Return-Korb gehören Tapestry, MGM Resorts und Lowe's.

Trotz der erwarteten Schwankungen der Wirtschaftsdaten hält Goldman die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA für sehr gering. Das Unternehmen hat seine Rezessionswahrscheinlichkeit auf lediglich 15 % gesenkt und verweist auf die Möglichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze in diesem Monat nicht erhöhen wird und dies möglicherweise auch überhaupt nicht tun wird.

Goldmans Ziel für den S&P 500-Index zum Jahresende liegt bei 4,500, nur 1 % über dem Schlusskurs vom Freitag. Diese Prognose liegt über der durchschnittlichen Prognose von 4,372 unter den 15 besten Wall-Street-Strategen.

Quelle: CNBC

Definitionen:

Aktien: Aktien, auch Aktien genannt, stellen Eigentumsanteile an einem Unternehmen dar.

BIP-Wachstum: Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bezieht sich auf die Steigerung des Gesamtwerts der in einem Land in einem bestimmten Zeitraum produzierten Waren und Dienstleistungen.

Inflation: Unter Inflation versteht man den Anstieg des allgemeinen Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft über einen bestimmten Zeitraum, der zu einem Rückgang der Kaufkraft des Geldes führt.

CPI: Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisänderung, die Verbraucher für einen Korb von Waren und Dienstleistungen zahlen.

Dividende: Eine Dividende ist eine Ausschüttung der von einem Unternehmen erzielten Gewinne an seine Aktionäre.

Zurück kaufen: Bei einem Rückkauf bzw. Aktienrückkauf handelt es sich um den Erwerb eigener Aktien auf dem freien Markt durch ein Unternehmen, wodurch sich die Anzahl der ausstehenden Aktien verringert.

Investitionen: Kapitalaufwendungen, oft auch als Capex bezeichnet, sind die Mittel, die ein Unternehmen für den Erwerb oder die Modernisierung physischer Vermögenswerte wie Sachanlagen, Anlagen und Ausrüstung aufwendet.

Forschung und Entwicklung: Unter Forschung und Entwicklung (F&E) versteht man die Aktivitäten eines Unternehmens zur Innovation, Verbesserung und Entwicklung neuer Produkte, Technologien oder Prozesse.

