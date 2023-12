Erlebe spannende Abenteuer mit den neuesten kostenlosen Spielen von GOG

Suchen Sie nach aufregenden Spielen, die Sie spielen können, ohne einen Cent auszugeben? Suchen Sie nicht weiter, denn die Plattform GOG bietet Ihnen kostenlose Spiele, die zu Ihrem Vergnügen zur Verfügung stehen.

GOG, der CD Projekt-eigene Store, bietet seinen Nutzern erneut ein fantastisches Geschenk: ein kostenloses Spiel. Gerade in der Ferienzeit ist dieses Angebot besonders verlockend. Sie müssen jedoch schnell handeln, da die Zeit begrenzt ist.

Wenn Sie die Plattform von GOG noch nicht kennengelernt haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man Spiele bekommt, ohne dafür Geld auszugeben. Und nein, das sind nicht nur Titel mit geringem Wert. In der Vergangenheit hat GOG Spiele wie Styx: Shards of Darkness angeboten, was das Ausmaß ihres Angebots deutlich zeigt. Also, wer steht heute auf der Speisekarte?

Wir stellen vor: Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, veröffentlicht im Jahr 2021. Dieses von Goblinz Studio entwickelte Spiel bietet ein einzigartiges Abenteuer. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dungeon-Crawling-Spielen spielen Sie nicht als Gruppe von Helden, die einen Dungeon angreifen. Stattdessen übernehmen Sie die Rolle eines Dungeon-Meisters. Das Gameplay kombiniert Elemente von Roguelite und Dungeon-Management mit tiefgreifenden strategischen Phasen.

In diesem Spiel werden Sie das Vergnügen haben, Helden beim Untergang zuzusehen! Legend of Keepers ist im Wesentlichen ein umgekehrter Dungeon-Crawler, bei dem sich Helden in Ihren Dungeon wagen und Ihre Fallen auslösen. Wenn eine Gruppe Abenteurer auf deine Monster trifft, kommt es zu einem rundenbasierten Kampf.

Wenn dies Ihre Neugier geweckt hat, verschwenden Sie keine Zeit. Das Spiel ist bis zum 5. Januar 2024 kostenlos auf GOG verfügbar. Auf der entsprechenden Spieleseite wird jedoch ein Countdown-Timer angezeigt, der anzeigt, dass Sie noch etwa 54 Stunden Zeit haben, um Ihr kostenloses Exemplar anzufordern. Daher ist es am besten, schnell zu handeln.

Neben Legend of Keepers hat GOG kürzlich ein weiteres hochgeschätztes Spiel in seine Sammlung kostenloser Titel aufgenommen. Devil's Kiss, das Prequel zu Lair of the Clockwork God, ist ein visueller Roman, in dem die Spieler die Charaktere Dan und Ben verkörpern, zwei Schüler, die sich durch ein Schuljahr voller Dämonen und Verschwörungen kämpfen. Dank seiner cleveren Mischung aus Point-and-Click-Mechanik, Humor und Rätseln hat das Spiel auf Plattformen wie Steam positive Kritiken erhalten.

Entdecken Sie mit Devil's Kiss das faszinierende Prequel zum Visual Novel „Lair of the Clockwork God“. Begleiten Sie die Protagonisten Dan und Ben durch einen herausfordernden ersten Schultag voller Flirts, Dämonen, großer Verschwörungen und kompromittierender persönlicher Informationen.

Ganz gleich, ob Sie sich für eine Karriere als Dungeon-Manager entscheiden oder sich in einen spannenden Bildroman vertiefen möchten: GOG bietet eine Auswahl an kostenlosen Spielen, die Sie unterhalten. Lassen Sie sich diese aufregenden Abenteuer nicht entgehen!