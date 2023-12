Godzilla Minus One: Eine Lektion für Hollywood für den Erfolg von Actionfilmen

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat der in Japan produzierte Monsterfilm „Godzilla Minus One“ die US-Kinokassen im Sturm erobert und sich als kritischer und kommerzieller Triumph erwiesen. Der mit einem bescheidenen Budget von 15 Millionen US-Dollar produzierte Film hat mit seinem auf das Wesentliche zurückgehenden Ansatz und der Betonung der Charakterentwicklung großen Anklang beim Publikum gefunden, im Gegensatz zu den aufgeblähten Superhelden-Franchises, die in den letzten Jahren Probleme hatten.

Unter der Regie des erfahrenen japanischen Filmemachers Takashi Yamazaki startete „Godzilla Minus One“ in den USA in großen Kinos und spielte am Eröffnungswochenende beeindruckende 11 Millionen US-Dollar ein. Auch wenn dies kein Blockbuster-Film zu sein scheint, macht die Tatsache, dass es sich um einen Film mit Untertiteln handelt, seinen Erfolg bemerkenswert. Das Budget des Films hat sich bereits mehr als verdoppelt und belief sich allein in Japan auf insgesamt 23 Millionen US-Dollar. Die Veröffentlichung in Großbritannien und Irland steht noch bevor.

Was „Godzilla Minus One“ von anderen Monsterfilmen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, eine perfekte Balance zwischen Action und Charakterentwicklung zu finden. Sowohl Kritiker als auch Publikum lobten den Film und gaben ihm bei Rotten Tomatoes eine Wertung von 96 % bzw. 98 %. The Daily Beast beschreibt es als „so ziemlich alles, was Fans sich nur wünschen können“ und hebt seine Fähigkeit hervor, sowohl menschliche als auch gigantische Anliegen anzusprechen.

Der Film erzählt die Geschichte von Kōichi Shikishima, einem Kamikaze-Piloten, der sich im Zweiten Weltkrieg weigert, sich das Leben zu nehmen, und sein Flugzeug stattdessen auf einer Insel landet, wo Flugzeuge repariert werden. Als Godzilla die Insel angreift, erstarrt Kōichi vor Angst, was den Tod fast aller anderen zur Folge hat. Als die Jahre vergehen und Godzilla wieder auftaucht, um auf dem japanischen Festland Chaos anzurichten, trägt Kōichi die Last der Schuld und muss sich mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten auseinandersetzen.

Was Hollywood aus dem Erfolg von „Godzilla Minus One“ lernen kann, ist, dass sich die Zuschauer eher nach Unterhaltung als nach komplexen Erzählungen sehnen. Der Regisseur des Films, Yamazaki, hat die Handlung bewusst vereinfacht und sich auf die emotionale Reise der Hauptfigur statt auf auffällige Monsterschlachten konzentriert. Dieser Ansatz hat bei Zuschauern Anklang gefunden, die keine Lust mehr auf komplizierte Handlungsstränge haben und ein geradlinigeres und intensiveres Seherlebnis bevorzugen.

Während Hollywood darum kämpft, den Erfolg von Franchises wie Marvel und DC zu wiederholen, ist es für Filmemacher wichtig zu verstehen, dass das Publikum unterhalten und nicht überwältigt werden möchte. Der Erfolg von „Godzilla Minus One“ erinnert daran, dass große Budgets und übermäßige Actionsequenzen kein Erfolgsgarant sind. Durch die Rückkehr zu den Grundlagen des Geschichtenerzählens und der Charakterentwicklung hat Hollywood die Möglichkeit, das Publikum erneut zu fesseln.

