Gigabyte stellt neue AORUS-Gaming-Laptops vor: Starke Leistung in einem tragbaren Design

Gigabyte, eine weltweit führende Computermarke, freut sich, seine neuesten Gaming-Laptops für 2024 vorzustellen – das AORUS 17 und das AORUS 15. Diese Laptops bieten Spitzenleistung in einem schlanken und tragbaren Design.

Angetrieben von den brandneuen Intel® Core™ Ultra 7-Prozessoren und ausgestattet mit NVIDIA® GeForce RTX™ 40-Grafikprozessoren (GPU) und erweiterbarem DDR5-Speicher bewältigen die AORUS 17 und AORUS 15 mühelos lange Gaming-Sessions oder anspruchsvolle kreative Aufgaben unterwegs . Die exklusive WINDFORCE Infinity-Kühltechnologie sorgt für optimale Leistung in einem superportablen Gehäuse, während die Hinzufügung der Dolby Vision®- und Dolby Atmos®-Technologien ein immersives persönliches Kinoerlebnis bietet.

Das Herzstück dieser Laptops ist der neueste Intel® Core Ultra 7-Prozessor mit dem Codenamen „Meteor Lake“. Es ist der erste leistungsstarke Mobilprozessor, der die Intel AI Boost Engine (NPU) für längere Akkulaufzeit und höhere Energieeffizienz integriert. Das AORUS 17 mit seiner NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Laptop-GPU mit TGP bis zu 140 W nutzt die NVIDIA Advanced Optimus-Technologie, um intelligent zwischen Grafikprozessoren zu wechseln und so Leistung und Akkuverbrauch zu optimieren. Der AORUS 17 profitiert von der WINDFORCE Infinity-Kühltechnologie, die Phasenwechselmaterialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit und ultradünne Lüfterblätter für eine effiziente Kühlung verwendet. Gigabyte hat außerdem die Kühlrippen so dünn wie möglich gestaltet, was zu einer Vergrößerung der Kühlfläche um 103 % führt und gleichzeitig den insgesamt kompakten Formfaktor beibehält.

Benutzer der neuen Laptops können die Leistung der nächsten Generation mit einem atemberaubenden QHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz genießen, das atemberaubende Farbtiefe und Kontrast bietet. Die TÜV Rheinland-Zertifizierung für flimmerfreie und Low Blue Light-Technologie sorgt für weniger Augenbeschwerden nach längerem Gebrauch. Dolby Vision® und Dolby Atmos® verbessern das Erlebnis zusätzlich, indem sie lebendige Bilder und einen beeindruckenden Klang bieten.

Gigabyte bringt Mobile Computing mit einer Reihe von Dienstprogrammen in der neuen AI Nexus-Anwendung auf die nächste Stufe. AI Boost, unterstützt von Microsoft Azure AI, passt die CPU-/GPU-Einstellungen und Lüftergeschwindigkeiten basierend auf erkannten Spielprofilen intuitiv an und vereinfacht so das Spielerlebnis. Darüber hinaus nutzt der KI-Generator die Leistung des Edge Computing mit Stable Diffusion, sodass Benutzer die Magie generativer KI genießen können, die von der integrierten neuronalen Verarbeitungseinheit der Intel® Core™ Ultra 7-Prozessoren angetrieben wird. Die nächste Version von AI Power Gear wird den Stromverbrauch optimieren und sowohl die Akkulaufzeit als auch die Gesamtlebensdauer des Geräts verlängern.

Mit der Einführung des AORUS 17 und AORUS 15 verschiebt Gigabyte weiterhin die Grenzen des mobilen Computings und bietet Gamern und Power-Usern leistungsstarke Leistung in einem tragbaren Paket.

