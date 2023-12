Die neue PlayStation Plus-Aktion bietet aufregende Geschenke und Rabatte

Sony PlayStation startet die Weihnachtszeit mit einer aufregenden Aktion namens „Season of Play“, die vom 5. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024 läuft. Diese einmonatige Veranstaltung soll die treue PlayStation-Community feiern und belohnen.

Während der Season of Play können sich PlayStation Plus-Mitglieder auf eine Reihe von Aktivitäten und Vorteilen freuen. Zunächst können Spieler Gutscheincodes für neue Avatare einlösen, die an beliebte Titel erinnern, darunter Ghost of Tsushima, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake und mehr. Avatare sind sowohl für PS5- als auch für PS4-Konsolen verfügbar und es ist keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich.

Zusätzlich zu den Avataren sind PlayStation Gear-Artikel mit dem Aktionscode SEASONOFPLAY15 mit einem Rabatt von 15 % erhältlich. Spieler können Gear.playstation.com besuchen, um weitere Informationen und Details zu diesem aufregenden Angebot zu erhalten.

Für diejenigen, die keine PlayStation Plus-Mitglieder sind, keine Sorge, es gibt auch Aktivitäten für Sie. Auch wenn Sie nicht auf exklusive Angebote und Turniere zugreifen können, können Sie vom 9. bis 10. Dezember dennoch ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende genießen. Während dieser Zeit ist der Online-Multiplayer ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügbar, sodass Spieler daran teilnehmen können Freunde im aufregenden Multiplayer-Gameplay.

Darüber hinaus finden vom 12. bis 17. Dezember PlayStation-Turniere statt. Dies ist eine fantastische Gelegenheit für Wettkampfspieler, ihr Können unter Beweis zu stellen und Preise zu gewinnen, darunter PlayStation Plus Premium/Deluxe-Mitgliedschaften und die Chance, an einer Verlosung einer PlayStation 5 Digital teilzunehmen Edition-Konsole.

Im Rahmen der Season of Play können PlayStation Plus-Mitglieder auch Bonuspunkte für PlayStation Stars sammeln, indem sie eines der monatlichen PlayStation Plus-Spiele im Dezember einlösen und spielen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Spielerlebnis zu verbessern und zusätzliche Vorteile durch berechtigte Einkäufe im PlayStation Store zu erzielen.

Um das Ganze abzurunden, bieten Sony Pictures Core Benefits PlayStation Plus-Mitgliedern Zugriff auf einen kuratierten Filmkatalog sowie exklusive Rabatte auf ausgewählte Titel. Ab dem 5. Dezember werden auch ausgewählte Inhalte von Crunchyroll hinzugefügt, sodass Fans Episoden beliebter Anime-Serien genießen können.

Verpassen Sie nicht die PlayStation Plus-Spielsaison! Besuchen Sie die offizielle PlayStation Plus-Website für weitere Informationen und machen Sie sich bereit für einen unglaublichen Monat voller Spiele, Belohnungen und Rabatte. Viel Spaß beim Spielen!

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die neue PlayStation Plus-Aktion bietet aufregende Geschenke und Rabatte