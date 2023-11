Neue Studie enthüllt die verheerenden Auswirkungen der raschen Erwärmung der Arktis auf den globalen Temperaturanstieg

Aktuelle Forschungen von Geowissenschaftlern am University College London (UCL) haben Licht auf die alarmierenden Folgen der beschleunigten Erwärmung der Arktis geworfen. Die in der Fachzeitschrift Earth System Dynamics veröffentlichte Studie warnt davor, dass sich die Arktis mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit erwärmt, viermal schneller als der globale Durchschnitt. Diese schnelle Erwärmung könnte acht Jahre früher als bisher angenommen zu einem deutlichen Anstieg der globalen Temperaturen um 3.6 °F führen.

Um die Auswirkungen dieser beschleunigten Erwärmung zu ermitteln, erstellten die UCL-Forscher alternative Projektionen, die sich ein Szenario vorstellten, in dem es nicht zu einer raschen Erwärmung der Arktis kam. Beim Vergleich dieser hypothetischen Prognosen mit realen Prognosen wurde deutlich, dass die im Pariser Abkommen von 2015 festgelegten Grenzwerte, die darauf abzielen, die globalen Temperaturen unter einem Anstieg von 1.5 °C bis 2 °C zu halten, bei Vorhandensein viel früher überschritten würden Erwärmung der Arktis.

Der Hauptautor der Studie, Alistair Duffey von UCL Earth Sciences, betonte die entscheidende Rolle des Verständnisses der in der Arktis ablaufenden Prozesse für die Verbesserung der Vorhersagen des globalen Temperaturanstiegs. Er betonte die dringende Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung der Temperaturen in der Region, sowohl durch Satellitenbeobachtungen als auch durch In-situ-Messungen.

Während sich die Studie in erster Linie auf die Auswirkungen der Erwärmung der Arktis auf die globale Temperaturänderung konzentriert, fordern die Forscher die Aufmerksamkeit auch auf die lokalen Auswirkungen, die nicht übersehen werden sollten. Die Temperatur in der Arktis würde jährlich um etwa 4 °C ansteigen, wenn die globalen Temperaturen um 2 °C ansteigen würden, was erhebliche Auswirkungen auf die lokalen Ökosysteme und Gemeinschaften hätte. Darüber hinaus hat die rasche Erwärmung in der Arktis weitreichende globale Folgen, wie das Auftauen des Permafrosts und den Anstieg des Meeresspiegels.

Diese Forschung unterstreicht, wie wichtig es ist, die Auswirkungen der Erwärmung der Arktis anzugehen und abzumildern. Der Erhalt von Schnee und Eis in der Region erweist sich als eine entscheidende Strategie, um die erwartete Gesamterwärmung zu reduzieren und die drohende Klimakrise abzuwenden.

**FAQs**

F: Warum erwärmt sich die Arktis schneller als der globale Durchschnitt?

A: Die Erwärmung der Arktis beschleunigt sich aufgrund eines Phänomens, das als arktische Verstärkung bekannt ist. Dies geschieht, wenn Temperaturerhöhungen zu einem Rückgang des arktischen Meereises führen, was wiederum dazu führt, dass mehr Sonnenlicht von der dunkleren Meeresoberfläche absorbiert wird, was die Erwärmung weiter verstärkt.

F: Wie trägt die Erwärmung der Arktis zum globalen Temperaturanstieg bei?

A: Der Verlust von Schnee und Eis in der Arktis beeinflusst die globalen Temperaturen, indem er einfallendes Sonnenlicht absorbiert und den Ozean, das Land und die untere Atmosphäre aufheizt. Dieser Prozess verstärkt die allgemeine Erwärmung des Planeten.

F: Welche lokalen Auswirkungen hat die Erwärmung der Arktis?

A: Die arktische Region ist lokal schwerwiegenderen Auswirkungen ausgesetzt, darunter einem stärkeren Temperaturanstieg im Vergleich zum globalen Durchschnitt. Ein globaler Temperaturanstieg von 2 °C würde zu einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 4 °C in der Arktis führen, mit erheblichen Folgen für lokale Ökosysteme und Gemeinschaften.

F: Was sind die umfassenderen globalen Folgen der raschen Erwärmung der Arktis?

A: Die schnelle Erwärmung in der Arktis hat verschiedene globale Folgen, darunter den Anstieg des Meeresspiegels und die Freisetzung von mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre durch auftauenden Permafrost. Diese Faktoren tragen zur Beschleunigung des Klimawandels weltweit bei.

Quelle: Dynamik des Erdsystems (https://www.earth-syst-dynam.net/)