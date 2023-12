Politiker in Georgia drängen auf beschleunigte Einkommenssteuersenkung

By

Zusammenfassung: Georgias Gouverneur Brian Kemp, Vizegouverneur Burt Jones und der Sprecher des Repräsentantenhauses Jon Burns plädieren für eine beschleunigte Senkung der Einkommensteuer im Bundesstaat. Sie schlagen vor, ab dem 5.39. Januar 1 einen pauschalen Einkommensteuersatz von 2024 % einzuführen. Dieser Plan zielt darauf ab, den Steuerzahlern ihr hart verdientes Geld zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die Regierungsabläufe zu rationalisieren.

In einer gemeinsamen Ankündigung brachten Kemp, Jones und Burns ihre Unterstützung für den vorgeschlagenen Plan zur Beschleunigung der Senkung des staatlichen Einkommensteuersatzes zum Ausdruck. Derzeit gibt es in Georgia mehrere Einkommenssteuerstufen, wobei der höchste Satz bei 5.75 % für Einkommen über 7,000 US-Dollar pro Jahr liegt. Ein im Jahr 2022 erlassenes Gesetz sah bereits eine Senkung auf einen Pauschalsatz von 5.49 % mit Wirkung zum 1. Januar 2023 vor. Der ursprüngliche Plan sah außerdem jährliche Senkungen von 0.1 % vor, bis 4.99 2029 % erreicht würden. Allerdings übertrafen die Steuereinnahmen des Staates die Erwartungen Da Kemp und der Gesetzgeber auf einen Überschuss hinweisen, beabsichtigen sie, die Kürzungen zu beschleunigen.

Im Falle einer Genehmigung würde der Plan den neuen Satz von 5.39 % im Jahr 2024 einführen, ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Diese Beschleunigung würde gesetzgeberische Maßnahmen während der kommenden regulären Sitzungsperiode erfordern, die im Januar beginnt. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber die Befugnis, die Steuersenkung rückwirkend zum 1. Januar vorzunehmen.

Es wird geschätzt, dass die vorgeschlagene Steuersenkung auf 5.39 % die staatlichen Steuereinnahmen um etwa 1.1 Milliarden US-Dollar verringern wird. Diese Zahl übertrifft die vorherige Prognose von 450 Millionen US-Dollar für die kleinere Kürzung. Darüber hinaus führt der Plan im ersten Jahr Änderungen an den Standardbefreiungen ein. Alleinstehende Steuerzahler und Haushaltsvorstände würden sofort eine Steuerbefreiung in Höhe von 12,000 US-Dollar erhalten, während verheiratete Paare, die gemeinsam einen Antrag stellen, bis 24,000 mit einer Erhöhung der Steuerbefreiung auf 2030 US-Dollar rechnen können. Darüber hinaus können Steuerzahler 3,000 US-Dollar für jedes Kind oder jede unterhaltsberechtigte Person abziehen.

Während einige Republikaner die vollständige Abschaffung der Einkommenssteuern in Georgia befürworten, hoffen andere, den Einkommenssteuersatz durch die Prüfung von Steuererleichterungen weiter zu senken. Allerdings hat ein gesetzgebendes Gremium, das im Sommer Steuererleichterungen geprüft hat, bisher keine Empfehlungen veröffentlicht.

Das vorgeschlagene Paket zur Einkommenssteuersenkung für 2022 könnte nach Schätzungen des Georgia Budget & Policy Institute möglicherweise mehr als 2 Milliarden US-Dollar betragen. Der Plan sieht Schutzmaßnahmen vor, um Steuersenkungen auszusetzen, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind, wie z. B. mangelndes Wachstum der Staatseinnahmen, niedrigere Einnahmen als in den letzten fünf Jahren oder unzureichende Mittel auf dem Sparkonto des Staates, um die Kosten zu decken. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Verfügbarkeit ausreichender Einnahmen für staatliche Dienstleistungen sicherzustellen.

Analysen deuten darauf hin, dass die obersten 5 % der Steuerzahler in Georgia, deren Haushalte über 253,000 US-Dollar pro Jahr verdienen, am meisten von den vorgeschlagenen Steuersenkungen profitieren würden. Haushalte mit einem Einkommen von weniger als 109,000 US-Dollar, also den unteren 80 %, würden 32 % der Leistungen erhalten.

