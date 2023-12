Georgia Ports Authority genehmigt 127-Millionen-Dollar-Investition in Northeast Georgia Rail Terminal

By

Die Georgia Ports Authority (GPA) hat grünes Licht für eine bedeutende Investition in Höhe von 127 Millionen US-Dollar für den Bau eines hochmodernen Bahnterminals gegeben, das den Hafen von Savannah mit dem Nordosten Georgias verbinden wird. Das als Blue Ridge Connector bekannte Projekt zielt darauf ab, die Konnektivität zu verbessern und das Logistiknetzwerk Georgiens zu stärken.

Der im Jahr 2026 eröffnete Binnenbahnhof soll den ländlichen Gemeinden erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen. Durch die Ausweitung der Hafendienste direkt auf Produktions- und Lieferkettenbetriebe wird erwartet, dass der Blue Ridge Connector neue Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und die wirtschaftliche Entwicklung vorantreibt.

Die Finanzierung des Projekts erfolgt aus einer Kombination aus internem Kapital der GPA und einem Zuschuss der Federal Maritime Administration, was die gemeinsamen Anstrengungen zur Verwirklichung dieses Bahnterminals unterstreicht. Die Anlage wird über die Norfolk Southern Railroad nahtlos mit dem Mason Mega Rail-Terminal in Savannah verbunden sein.

Derzeit wird nur ein Bruchteil der Containerladung, etwa 18 bis 20 Prozent, auf der Schiene transportiert. Mit der Entwicklung des Blue Ridge Connectors zielt die GPA jedoch darauf ab, die Effizienz des Schienenverkehrs zu steigern und die Überlastung der Autobahnen in Georgia zu verringern. Das Projekt steht auch im Einklang mit Nachhaltigkeitszielen, da für jeden auf der Schiene transportierten Container eine 600-Meilen-Hin- und Rückfahrt mit dem LKW eingespart wird, wodurch der COXNUMX-Ausstoß reduziert und ein umweltfreundlicherer Ansatz in der Logistik gefördert wird.

Beim Bau des Blue Ridge Connector werden Hybrid-Elektro-Gummireifen-Portalkräne zum Einsatz kommen, was das Engagement der GPA für den Einsatz fortschrittlicher und umweltfreundlicher Technologien in ihren Betrieben unterstreicht.

Gouverneur Brian Kemp zeigte sich zuversichtlich in das Projekt und erklärte: „Durch die verbesserte Konnektivität wird der Blue Ridge Connector die Wirkung des umfangreichen Logistiknetzwerks Georgias maximieren.“ Die Investition in diesen Bahnterminal wird nicht nur die Transporteffizienz steigern, sondern auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum in der Region vorantreiben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Genehmigung der 127-Millionen-Dollar-Investition in den Blue Ridge Connector durch die Georgia Ports Authority ihr Engagement für die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur Georgiens und die Ankurbelung der Wirtschaft des Staates unterstreicht. Mit seiner voraussichtlichen Fertigstellung im Jahr 2026 wird der Bahnterminal als wichtige Verbindung zwischen dem Hafen von Savannah und dem Nordosten Georgias dienen und zahlreiche Vorteile für Unternehmen, Gemeinden und die Umwelt bieten.

