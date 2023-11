Die Rolle der Kerguelen-Mantelfahne beim Zerfall Ostgondwanas: Eine neue Perspektive

By

Einleitung

Der Zerfall des alten Superkontinents Gondwana fasziniert Wissenschaftler seit langem, und einer der umstrittenen Faktoren in diesem Prozess ist die Rolle der Kerguelen-Mantelwolke. Der Kerguelen-Mantle Plume ist eine langlebige Quelle vulkanischer Aktivität, die mit der Bildung großer magmatischer Provinzen (LIPs) in Verbindung gebracht wird. Diese LIPs haben erhebliche Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt und die Lebensentwicklung der Erde. Der Zusammenhang zwischen dem Kerguelen-Mantelplume und dem Auseinanderbrechen des östlichen Gondwana ist Gegenstand laufender Forschung, wobei die Ansichten der Wissenschaftler unterschiedlich sind.

Neue Erkenntnisse

Eine kürzlich durchgeführte Studie mit neuen Zirkon-SHRIMP-U-Pb-Datierungstechniken hat neues Licht auf den Zeitpunkt der vulkanischen Aktivität im Zusammenhang mit der Kerguelen-Mantelwolke geworfen. Die Studie konzentrierte sich auf die Vulkangesteine ​​der Zhela-Formation im Tethyan-Himalaya und stellte fest, dass sie sich während der Oberjura-Unterkreidezeit bildeten und nicht im bisher angenommenen Mitteljura. Dieser Befund lässt darauf schließen, dass der Vulkanismus, der der Kerguelen-Mantelwolke im Tethyan-Himalaya zugeschrieben wird, zwischen etwa 147 Millionen Jahren (Ma) und 124 Millionen Jahren stattfand, mit zwei markanten Gipfeln bei etwa 141 Millionen Jahren und 133 Millionen Jahren.

Das Volumen der magmatischen Gesteine ​​von Comei-Bunbury, die mit der Kerguelen-Mantelwolke in Verbindung stehen, wurde auf etwa 114,250 km3 berechnet. Dieses Volumen ist mit der Größe großer magmatischer Provinzen kompatibel und unterstützt die Idee typischer Mantelwolkenmodelle. Diese Ergebnisse, kombiniert mit geochemischen und paläomagnetischen Daten, liefern starke Beweise dafür, dass der Kerguelen-Mantelplume eine bedeutende Rolle beim Auseinanderbrechen des östlichen Gondwana spielte.

Frische Perspektive

Obwohl es unterschiedliche Meinungen über den Ursprung von magmatischen Gesteinen in verschiedenen Regionen im östlichen Gondwana gibt, liefert diese Studie überzeugende Beweise für die Beteiligung des Kerguelen-Mantelplumes. Der Comei-Bunbury-LIP, der zuvor als zu klein angesehen wurde, um einem Mantelplume zugeordnet zu werden, liegt jetzt im erwarteten Größenbereich. Die Studie geht auch auf die Bedenken hinsichtlich der Entfernung zwischen dem Bunbury-Basalt und der Kerguelen-Mantelwolke ein, indem sie die ausgedehnte Ausbreitung magmatischer Gesteine ​​aufgrund von Plattenbewegungen hervorhebt.

Diese neuen Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen der Kerguelen-Mantelwolke und dem Auseinanderbrechen des östlichen Gondwana tragen zu unserem Verständnis der dynamischen Prozesse bei, die in der geologischen Geschichte unseres Planeten eine Rolle spielen. Weitere Forschung und interdisziplinäre Ansätze werden unser Wissen über die Vergangenheit der Erde und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf Gegenwart und Zukunft weiter verbessern.

FAQ

F: Was ist ein Mantelplume?

A: Ein Mantelplume ist ein aufsteigendes ungewöhnlich heißes Gestein im Erdmantel.

F: Was ist eine große magmatische Provinz (LIP)?

A: Eine große magmatische Provinz ist eine Region, in der in relativ kurzen geologischen Zeiträumen große Mengen Vulkangestein eingelagert wurden.

F: Was ist Gondwana?

A: Gondwana ist ein alter Superkontinent, der vom späten Neoproterozoikum bis zum mittleren Jura existierte.

Quellen:

