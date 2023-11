Die neue, von Geckos inspirierte Greifertechnologie verfolgt einen schonenden Ansatz bei der Objekthandhabung

Wissenschaftler aus Südkorea haben eine innovative Technologie entwickelt, die von den Klebeeigenschaften der Geckofüße inspiriert ist. Frühere Versuche, die Fähigkeit des Geckos, empfindliche Gegenstände aufzunehmen, mit einem trockenen Kleber nachzubilden, führten beim Versuch, sie loszulassen, oft zu Schäden. Die neueste Entwicklung beinhaltet jedoch eine Möglichkeit, Gegenstände unschädlich loszulassen.

Die Forscher der Kyungpook National University und der Dong-A University integrierten pilzförmige Strukturen in einen weichen Silikongreifer, der an einem Roboterarm montiert war. Dieser Greifer hat eine empfindliche Glasscheibe erfolgreich an einer schrägen Oberfläche befestigt und von dieser abgehoben, ohne Schaden zu verursachen. Als es an der Zeit war, die Scheibe freizugeben, wurde der Greifer angehoben und gleichzeitig gedreht. Diese Kombination von Bewegungen führte zu einer 10-fachen Reduzierung der zum Lösen vom Glas erforderlichen Kraft, wodurch eine Beschädigung des Objekts verhindert wurde.

Die Fußballen des Geckos enthalten Millionen mikroskopisch kleiner haarartiger Vorsprünge, sogenannte Setae, die sich durch Van-der-Waals-Kräfte vorübergehend auf molekularer Ebene mit Oberflächen verbinden. Durch die Nachbildung der Setae mit pilzförmigen Strukturen konnten die Forscher einen Trockenkleber herstellen, der zerbrechliche Gegenstände effektiv anhebt. Durch die zusätzliche Drehbewegung im Greifer ist es jedoch möglich, Objekte ohne Beschädigung freizugeben.

Die potenziellen Anwendungen dieser Technologie sind enorm, insbesondere im Bereich der Robotik. Die Industrie hat ein wachsendes Interesse an der Verwendung von Trockenklebstoffen zur vorübergehenden Befestigung und Bewegung von Bauteilen. Dieser vom Gecko inspirierte Greifer bietet einen sanfteren Ansatz für die Objekthandhabung, eröffnet Möglichkeiten für heikle Aufgaben und verringert das Risiko von Beschädigungen.

