GE Aerospace entwickelt wurmähnlichen Roboter für die Inspektion und Reparatur von Triebwerken

GE Aerospace hat mit der Entwicklung des Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) seine neueste Innovation in der Robotertechnologie vorgestellt. Dieser wurmartige Roboter hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Flugzeugtriebwerke inspiziert und repariert werden, zu revolutionieren, Ausfallzeiten zu minimieren und weniger invasive Lösungen anzubieten.

Der Sensiworm wurde speziell als zusätzliches Augen- und Ohrenpaar für Servicemitarbeiter entwickelt, die Inspektionen im komplizierten Innenleben von Flugzeugtriebwerken durchführen. Ähnlich wie die Fortschritte in der Soft-Robotik, die bei minimalinvasiven Operationen an Patienten zum Einsatz kommt, ermöglicht diese Technologie Technikern, Düsentriebwerke effizient zu untersuchen und zu reparieren, während sie sich noch am Flügel befinden, ohne dass eine Demontage erforderlich ist.

Der Sensiworm ähnelt einem Raupenwurm und kann über verschiedene Motorteile kriechen, darunter auch über rotierende Rotorblätter von Windkraftanlagen. Ausgestattet mit Saugnapffüßen kann er Hindernisse überwinden und Orte erreichen, die sonst aufgrund der Schwerkraft unzugänglich wären. Der Roboter ist in der Lage, die Dicke von Wärmedämmschichten zu erkennen und zu messen sowie Gaslecks zu erkennen und den Bedienern Echtzeitdaten und Live-Video-Feeds aus jeder Ecke des Motors zu liefern.

GE Aerospace hat den Sensiworm in Zusammenarbeit mit SEMI Flex Tech entwickelt, einer von der US-Armee finanzierten öffentlich-privaten Koalition, die sich auf die Weiterentwicklung flexibler Elektronik konzentriert. Angaben zum Entwicklungsstand und zum Zeitpunkt des praktischen Einsatzes des Roboters macht das Unternehmen allerdings nicht.

Diese bahnbrechende Technologie hat das Potenzial, Ausfallzeiten bei der Flugzeugwartung deutlich zu reduzieren und die Gesamteffizienz von Inspektionen und Reparaturen zu verbessern. Mit dem Sensiworm haben Bediener praktisch uneingeschränkten Zugang zur Inspektion von Motoren und gewährleisten so optimale Leistung und Sicherheit, ohne dass eine umfangreiche Demontage erforderlich ist.

