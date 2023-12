Christian Pulisic sorgt seit seinem Wechsel von Chelsea im Sommerfenster für Aufsehen in der Serie A. Mit bereits fünf Toren scheint Pulisic wieder in Bestform zu sein.

In einem kürzlichen Spiel gegen Frosinone wurde Pulisics Tor mit einem cleveren Schachzug verglichen. Er bewies eine hervorragende Kontrolle, als er sich durch den Strafraum bewegte, bevor er einen kraftvollen Schuss in die obere Ecke abfeuerte. Dieses Tor stellte Pulisics Können und Finesse unter Beweis und versetzte Fans und Kritiker gleichermaßen in Ehrfurcht.

Noch beeindruckender ist Pulisics außergewöhnlicher Start in die Ligasaison. Noch nie hatte er in seiner Karriere einen so produktiven Start. Mit Toren gegen Bologna, Turin, Lazio Rom, Genua und Frosinone war Pulisic maßgeblich an den Siegen seiner Mannschaft beteiligt. Tatsächlich verliert sein Team unter Trainer Stefano Pioli nie, wenn Pulisic ein Tor erzielt.

Obwohl Pulisics Form in der Champions League mangelhaft war, spricht seine Leistung in der Serie A für sich. Selbst zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund hatte er noch nie einen so explosiven Start. In den vergangenen Spielzeiten schoss Pulisic in den ersten Spielen oft ein paar Tore, um dann für mehrere Monate zu schwächeln.

Seit seinem Wechsel zu Milan hat sich Pulisic jedoch verjüngt. Neben seinen fünf Toren in der Serie A erzielte er auch drei Tore für die US-Nationalmannschaft. In nur 21 Spielen mit Mailand und den USA hat Pulisic seit dem Sommer 8 Tore und 2 Assists beigesteuert.

Dieser Wiederaufstieg ist ein Beweis für Pulisics Talent und Entschlossenheit. Nach einer enttäuschenden Saison bei Chelsea, in der er um reguläre Spielzeit kämpfte und nur ein Tor erzielte, beweist Pulisic in Italien, dass er sich bewährt hat. Milan profitiert von seinen unglaublichen Leistungen und Chelsea könnte ihre Entscheidung, ihn gehen zu lassen, bereuen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Christian Pulisics Wiederaufstieg in der Serie A